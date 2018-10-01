'Jet Fadıl'ın öz dayısını da dolandırdığı ortaya çıktı

'Jet Fadıl' lakaplı Fadıl Akgündüz'ün nitelikli dolandırıcılık suçundan yargılandığı davada, öz dayısını da dolandırdığı ortaya çıktı. Duruşmada yeğeni Fadıl Akgündüz'den şikayetçi olan dayı Sait Obut yaptığı açıklamada, “Ben senin dayınım böyle yapılır mı dedim. Selamı kesti” dedi.

Jet Fadıl lakaplı Fadıl Akgündüz, Akgündüz'ün şirketlerinin ortakları olan ablası Avniye Obut, eniştesi İbrahim Obut ve yeğeni Mehmet Salih Obut'un Caprice Gold ve Maldivler projelerinde devre mülk satışı yaparak vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla yargılandıkları davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanık Fadıl Akgünüdüz ile çok sayıda müşteki hazır bulundu.

Duruşmada dinlenen müştekiler sanık Fadıl Akgündüz'den şikayetçi olurken, müştekilerden birinin Akgündüz'ün dayısı Sait Obut olduğu ortaya çıktı.

Duruşmada söz alan müşteki Sait Obut, sanık Fadıl Akgündüz'ün öz dayısı olduğunu belirterek, “Bayrampaşa Caprice Gold projesinde yaklaşık 5 yıl önce devre mülk anlaşması yaptık. Bir dairemi 120 bin lira karşılığında vererek ödeme yapmış oldum. Bana 6-7 ay bin lira kira ödemesi yapıldı. Bunun dışından herhangi bir ödeme yapılmadı. Şikayetçiyim” dedi.

Müştekilerin dinlenilmesinin ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Fadıl Akgündüz'ün tutuklanması yönündeki talebin reddine karar verdi.

“Yeğenimdir diye güvendik”

Duruşmanın ardından basın mensuplarına açıklama yapan dayı Sait Obut, “180 metre dairem vardı. Ona güvendim. Yeğenimdir diye güvendik. Biraz sıkışmıştı diye verdim. Bana her ay para gönderecekti. 6-7 ay gönderdikten sonra kesti” dedi.

“Kırgın değil, çok kırgınım”

Bir basın mensubunun kırgın mısınız şeklindeki sorusu üzerine dayı Sait Obut, “Kırgın değil, çok kırgınım. Cezaevinden çıktıktan sonra bir sefer görüştüm. ‘Benim de borcum var' dedi. Ben senin dayınım böyle yapılır mı, ben geçiniyordum o parayla dedim. Şikayetçi oldum. Sonra selamı kelamı kesti” ifadelerini kullandı.

Aile içerisinde konuşulmuyor mu bu durum şeklindeki soru üzerine ise dayı Obut, “Annesi ondan beter kız kardeşi ondan da beter. Kız kardeşi kandırdı zaten beni” dedi.

“11 daire ve fabrikamıza 23 milyon lira değer biçilmişti”

Müşteki Yahya Kaan ise “Bayrampaşa Caprice Gold projesinden 2011 yılında devre mülk sözleşmesi yaptık. Kaanlar firması olarak 11 daire ve bir fabrikamızın bedeli karşılığında 23 milyon liralık değer biçilmişti. Sonrasında ortaklıktan ayrılınca payıma 600 bin lira karşılığında 6 adet 15 günlük devre mülk düşmüştü. Tapusunu aldım ama herhangi bir ödeme yapılmadı. Şikayetçiyim” dedi.

İddianameden

Jet Fadıl lakaplı Fadıl Akgündüz hakkında, 'Caprice Gold' ve Maldivler projelerinde devre mülk satışı yaparak vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla iddianame hazırlanmıştı. İddianamede, 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası öngörülen suçun 349 kez işlendiğini belirtilerek, Akgündüz'ün 698 yıldan 2 bin 443 yıla kadar hapsi cezası ile cezalandırılması isteniyor. Akgündüz'ün şirketlerinin ortakları olan ablası Avniye Obut, eniştesi İbrahim Obut ve yeğeni Mehmet Salih Obut da iddianamede aynı suçlamalarla sanık olarak yer alıyor. İddianamede, Caprice Gold Bayrampaşa ön ödemeli devre mülk ve Caprice Gold Maldivler'de ön ödemeli devre tatil projeleri kapsamında 349 kişiden para toplandığı, buna rağmen projelerin bitirilmeyerek vatandaşların mağdur edildiği anlatılmıştı. Bayrampaşa Caprice Gold projesi bitirilmeden Maldivler'deki projenin satışa çıkarıldığı, bu şekilde nakit akışının sağlandığı, şirketin dolandırıcılık amacıyla kurulduğu vurgulanmıştı.