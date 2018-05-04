Fenerbahçe’nin savaşçı orta sahası Josef de Souza, Fenerbahçe Gazetesi’ne açıklamalarda bulundu. Türkiye’de 3 sezon geçirdiğini belirten Souza, “Fenerbahçe ve Türk futboluna çok iyi adapte olduğumu düşünüyorum. Geldiğim ilk zamandan itibaren bu kulübün bir parçası olduğumu hissettim. Her geçen yıl daha da iyiye gidiyorum. İlk geldiğim zamanda Mehmet Topal ile birlikte oynayamayacağımızı düşünmeleri normaldir. Çünkü ilk zamanlar şampiyonluk yaşayamadık, bu da sistemin sorgulanmasına neden oldu. Bu sene birlikte iyi maçlar çıkarttığımız için insanların düşüncelerinin değiştiğini düşünüyorum. Önemli olan bizim oyun tarzımızdan çok Fenerbahçe’nin başarılarıdır” açıklamasında bulundu.

“Taraftarın göstermiş olduğu sevgi için teşekkür ediyorum”

Taraftara kendisinde göstermiş oldukları sevgi ve ilgiden dolayı teşekkür eden Brezilyalı, “Türk halkı yabancı futbolcuları çok iyi karşıladığı için ben de fazla yabancılık çekmedim. Çünkü taraftar, yabancı futbolculara ilgi ve sevgi gösterdiği için uyum sorunu yaşamadım. Türkiye’ye gelen Alex, Deivid, Roberto Carlos’un kulübe katkılarının fazla olmasında da Brezilyalılara olan sevginin bir payı olduğunu düşünüyorum. Taraftarın göstermiş olduğu sevgi için teşekkür ediyorum. Bu sevgilerin karşılığı olarak sahada en iyisini yapmaya çalışıyorum” diye konuştu.

“Derbide attığım gol ile gerçek Fenerbahçeli oldum”

Geçtiğimiz sezon Galatasaray derbisinde attığı gol ile gerçek bir Fenerbahçeli olduğunu dile getiren Souza, “Fenerbahçe’ye geldiğim ilk zamanlarda bu sözleri duyuyordum. Derbide attığım gol ile gerçek Fenerbahçeli oldum. Galatasaray’a attığım gol, kariyerimin en önemli gollerinden birisi. Derbide son dakika da attığım golün önemini ilk başta anlayamamıştım. Daha sonra birçok tebrik ve kutlama mesajı aldığımda Galatasaray’a attığım golün önemini anladım. Çocuklarım büyüdüğünde attığım bu önemli golü izleteceğim” ifadelerini kullandı.

“Beşiktaş’ın maça çıkmama kararını bize yapılmış bir saygısızlık olarak görüyorum”

Beşiktaş’ın maça çıkmama kararını kendilerine yapılmış bir saygısızlık olarak gördüğünü anlatan Josef, “Beşiktaş’ın maça çıkmaması bizim açımızdan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Final maçına dinlenmiş olarak çıkacağımız için bizim lehimize olan bir durum. Maça çıkmama kararı rakip takımın kararıdır. Bana göre maça çıkmama kararı, taraftara ve bizlere de saygısızlık olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.