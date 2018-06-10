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10 Haziran 2018 16:40

Judocu nineye plaket

Adana’da torununu judo’ya yazdırırken, kendisini de tatamiyle tanıştıran 80 yaşındaki Ayten Alataş, Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz tarafından judonun tanıtımına yaptığı katkı nedeniyle plaketle ödüllendirdi.

Judocu nineye plaket

10 Haziran 2018 16:40


Torununu judoya yazdırırken bir anda kendisini de tatamide bulan ve gerek ulusal gerekse uluslararası medyanın dikkatlerini üzerinde toplayan Ayten Alataş, Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz tarafından judonun tanıtımına yaptığı katkı nedeniyle plaketle ödüllendirildi.


Adana’da yaşayan ve torunuyla birlikte judogilerle antrenmanlara çıkan Alataş, Başkan Huysuz tarafından Eskişehir’de düzenlenen Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’nın özel konuğu olarak ağırlandı. Müsabakalarda dereceye giren yıldız judokalara madalya veren Ayten Alataş, Judo Federasyonu tarafından plaketle ödüllendirilirken, salonda bulunan judoseverler tarafından da uzun süre alkışlandı.


Başkan Sezer Huysuz da yaptığı açıklamada, "Ayten Alataş cesareti ve judomuza yaptığı tanıtımla bu plaketi hak etti" diyerek, judo ailesi olarak kendisiyle gururlandıklarını kaydetti.




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