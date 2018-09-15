Judoda bir gümüş, bir bronz madalya

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da süren ve bugün ferdi müsabakaların son gününde erkekler 90 kiloda Mert Şişmanlar gümüş, kadınlar +78 kiloda Kübranur Esir bronz madalyanın sahibi oldular.

Gençler Avrupa Judo Şampiyonası ferdi karşılaşmalarının son gününde tatamiye çıkan erkekler 90 kiloda Mert Şişmanlar gümüş, kadınlar +78 kiloda Kübranur Esir bronz madalyanın sahibi oldular. Bu madalyalarla birlikte ay-yıldızlı sporcular şampiyonayı; 2 gümüş, 4 bronz madalya ile tamamladı.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da devam eden şampiyonada Şişmanlar, madalya yolunda ilk turu bay geçti. İkinci maçında Litvanyalı, üçüncü turda Alman, çeyrek finalde Rus rakiplerini ipponla, yarı finalde Macar rakibini waza-ari ile yenerek finalist oldu. Altın madalya maçında Alman rakibine üstünlük kuramadı ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar +78 kiloda Kübranur Esir, bronz madalyaya ulaşırken; birinci turu maç yapmadan geçti. İkinci turda Polonyalı, çeyrek finalde Fransız rakiplerine ippon üstünlüğü sağladı. Yarı finalde Macar rakibine waza-ari puanıyla geçilen Esir, bronz madalya müsabakasında Hollandalı Merkel Barkman'ı 30 saniyede ipponladı ve üçüncülük kürsüsünde ki yerini aldı.

Şampiyonada yarın karma takımlar maçları ile Gençler Avrupa Judo Şampiyonası sona erecek.