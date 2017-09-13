Diğer
Kategoriler
13 Eylül 2017 18:57

Junior Caiçara: “Çok kuvvetli ekibe karşı oynayacağız”

Medipol Başakşehirli futbolcu Junior Caiçara, Ludogorets maçı hakkında yaptığı açıklamada, “Çok kuvvetli ekibe karşı oynayacağız” dedi.

Junior Caiçara: “Çok kuvvetli ekibe karşı oynayacağız”

13 Eylül 2017 18:57


Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında yarın saat 20.00’de Bulgar temsilcisi Ludogorets ile karşı karşıya gelecek. Maçın öncesinde basın toplantısında konuşan turuncu-lacivertlilerin defans futbolcusu Junior Caiçara, “Zor bir maç. Ludogorets zor bir rakip. İyi hazırlandık. Bizim UEFA’daki ilk maçımız. Ondan dolayı iyi başlangıç yaparsak iyi olur. Bunun için çok iyi konsantre olmalıyız” diye konuştu.


Ludogorets’in eski takımı olmasının hatırlatılması üzerine Caicara, “Çok büyük bir takım. Son 6 senenin şampiyonu. Bu, büyük takım olmalarının göstergesi. Avrupa tecrübesi var. Yüzde yüzümüzü vermemiz lazım. Aksi takdirde sıkıntı yaşayabiliriz. Çok kuvvetli ekibe karşı oynayacağız” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç