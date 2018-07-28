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28 Temmuz 2018 11:06

Juventus, Barcelona’dan 16 yaşındaki Pabo Moreno’yu aldı

İtalyan ekibi Juventus, İspanyol temsilcisi Barcelona’nın genç takımında forma giyen 16 yaşındaki forvet Pabo Moreno’yu transfer etti.

Juventus, Barcelona’dan 16 yaşındaki Pabo Moreno’yu aldı

28 Temmuz 2018 11:06


Juventus, kadrosuna dünyaca ünlü isimleri katarken bir yandan da geleceğe yatırım yapıyor. Real Madrid’den Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo’yu alarak bu yaz transfer dönemine damga vuran siyah-beyazlılar, bir transfer de Barcelona’dan yaptı. İtalyan temsilcisi, Barca’nın La Masia Akademisi’nde yetişen ve genç takımda oynayan Pabo Moreno’yu kadrosuna kattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 16 yaşındaki İspanyol forvet oyuncusu Pabo Moreno’yu transfer edildiği belirtildi.


Akademide başarılı olan Moreno, bugüne kadar 200’den fazla rakip fileleri havalandırdı.




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