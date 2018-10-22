Juventus, Manchester United'a sıkı hazırlanıyor

Juventus, yarın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Manchester United maçı hazırlıklarını sıkı bir antrenman temposuyla sürdürüyor.

İtalyan ekibi Juventus, Manchester United ile yarın oynayacağı Şampiyonlar Ligi H Gurubu maçı öncesinde hazırlıklarına sıkı bir şekilde devam ediyor. Son olarak İtalya Ligi'nde Genoa ile karşılaşan siyah-beyazlılar, bu maçta rakibiyle 1-1 berabere kalmış ve birçok net fırsattan yararlanamamıştı. Juventus, deplasmanda oynayacağı Manchester United mücadelesi öncesinde antrenmanlarını yoğun şekilde sürdürdü. İtalyan ekibi, bugün yapacağı antrenmanlar sonrasında akşam saatlerinde İngiltere'ye hareket edecek.

Juventus, yarın TSİ 22.00'de İngiltere'de Manchester United ile karşı karşıya gelecek.