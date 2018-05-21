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21 Mayıs 2018 10:51

K-Team Genç Yetenek Staj Programında geri sayım başladı

Öğrencilere uzun dönem staj imkanı sunan ‘K-Team Genç Yetenek Staj Programı’nda değerlendirme aşaması tamamlandı.

K-Team Genç Yetenek Staj Programında geri sayım başladı

21 Mayıs 2018 10:51

Yaklaşık 7 bin başvuru arasından seçilen 120 öğrencinin katıldığı değerlendirme gününde grup çalışmaları yapıldı.



Kibar Holding, bu yıl 5’inci kez düzenlediği ‘K-Team Genç Yetenek Staj Programı’nda görüşmelere başladı. Yaklaşık 7 bin başvuru arasından seçilen, 120 öğrencinin katıldığı değerlendirme gününde, gençlerin kariyer planlarını şekillendirecek adımlar atılırken, holding çatısı altındaki şirketlerde sunulacak uzun dönem staj imkanı için de ön görüşmeler tamamlandı.



Yapılan açıklamaya göre üniversite öğrencilerine gerçek bir iş deneyimi fırsatı sunacak olan ‘K-Team Genç Yetenek Staj Programı’ toplam 1 yıl sürecek uzun dönemli bir staj programını kapsıyor. Program süresince holding bünyesindeki 22 şirket içinde staj yapma imkanı bulan gençler, şirket yöneticilerinden mentor desteği alabiliyor ve şirketin sunduğu gelişim programlarından faydalanabiliyorlar. Ayrıca sene sonunda üst yönetime kendi geliştirdikleri projeleri sunma olanağı da elde edebiliyorlar.



K-Team Genç Yetenek Staj Programı ile gençlere eğitimleri devam ederken önemli bir kariyer ve gelişim fırsatı oluşturduklarını belirten Kibar Holding İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı Şennur Kuru, programa gösterilen ilgiden çok memnun olduklarını söyledi. Kuru, “Gençlerimiz, Kibar Holding’in yetenek yönetimi stratejisinde çok önemli bir yere sahip. K-Team Genç Yetenek Programı sayesinde hem yetenekli ve başarılı öğrencilerle buluşma fırsatı yakalıyor, hem de onlara gerçek bir iş deneyimi yaşatıyoruz. ’Gerçek Kariyer Gerçek Stajla Başlar’ diyerek çıktığımız bu yolculukta, mentor uygulamalarımızla ve farklı alanlarda uzmanlaşma sağlayan eğitim programlarımızla, onları profesyonel hayata hazırlıyoruz. Bu sayede genç arkadaşlarımızın kendi yeteneklerini fark etmelerini ve kariyer planlarına doğru yön vermelerini sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.




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