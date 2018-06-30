İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kutlamalara 20 gemi ve değişik etkinliklerle destek verecek.

1 Temmuz 1926’da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu kapsamında milli bayram ilan edilen Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 92’nci yılı, İstanbul genelinde düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği etkinlik programı, 1 Temmuz Pazar günü şehir genelindeki iskele ve sahillerde gerçekleştirilecek. Sabah saat 10.00’da Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa Anıtı önünde İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayacak programda, törene katılan protokol tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılacak. Protokolün Barbaros Hayrettin Paşa’nın alandaki türbesini ziyaret etmesinin ardından Deniz Müzesi gezilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kutlamalara 20 gemi ve çeşitli etkinliklerle destek verecek. İBB gemilerinin de yer alacağı deniz araçları, Beşiktaş açıklarında saat 12.00’de su gösterileri yapacak. İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü, 08.00-17.00 saatleri arasında Beşiktaş, Kadıköy, Üsküdar, Eminönü ve Karaköy iskelelerinde sualtı temizliği etkinliği yapacak. Toplanan atıklar, gün boyu Beşiktaş İskelesi’nde sergilenecek. Şile’de de benzer bir etkinlikle atıklar toplanarak Şile Limanı’nda sergilenecek.

İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü, Kabotaj Bayramı’nda görme engelli vatandaşlara yönelik Boğaz gezisi de düzenleyecek. Görme engelli vatandaşların her yıl heyecanla beklediği gezi, Beşiktaş İskelesi’nden saat 12.00’de başlayacak.

İBB Engelliler Müdürlüğü Mehter Takımı ise, Beşiktaş Meydanı’nda düzenlenecek Kabotaj Bayramı töreni kapsamında saat 11.00’de bir konser verecek. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri İstanbullulara açık ve ücretsiz olacak.

Çeşitli deniz spor yarışlarının da yapılacağı kutlamalar, İstanbul genelinde gün boyu sürecek. Kutlamalara İTÜ, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı, Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı, İstanbul Deniz Müzesi, Beşiktaş Belediyesi, TURMEPA, Moda Deniz Kulübü, Denizciler Dayanışma Derneği, DENTUR AVRASYA ve TURYOL da destek verecek.