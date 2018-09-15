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Kaçak akaryakıt imal eden geri dönüşüm fabrikasına operasyon

Tuzla’da kaçak akaryakıt imal eden bir geri dönüşüm fabrikasına yapılan operasyonda satışa hazır halde 95 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Tuzla'da kaçak akaryakıt imal eden bir geri dönüşüm fabrikasına yapılan operasyonda satışa hazır halde 95 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuzla'da bir geri dönüşüm fabrikasında kaçak akaryakıt imal edildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Fabrikaya yapılan operasyonda satışa hazır halde 95 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyonda tesis sahibi, yetkilisi ve çalışanları olmak üzere 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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