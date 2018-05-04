Şebekenin, yurtdışına kaçırmaya çalıştığı kişiler arasında FETÖ’den aranan 4 şüpheli ile PKK üyesi bir teröristin de yer aldığı 137 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Alınan bilgiye göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube ekipleri, son dönemlerin en kapsamlı operasyonuna imza attı. İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla daha önce ara operasyonlarda 54 üyesi yakalanan, uluslararası kaçakçılık şebekenin elebaşları ve yöneticilerine yönelik İstanbul merkezli çok sayıda ilde düzenlenen operasyonlarda, 7 ‘kaçakçılık baronu’ daha yakalandı. Şebekenin 137 kişiyi yurtdışına çıkarmaya çalıştıkları tespit edildi.

4 FETÖ üyesini Gürcistan’a, 1 PKK’lıyı Yunanistan’a kaçırmaya çalışmışlar

İnsan kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda önemli detaylar da ortaya çıktı. Uluslararası şebekenin elebaşılığını ‘Kaçakçılık Baronu’ olarak bilinen A.D.’nin yaptığı suç örgütüne yapılan baskınlarda, FETÖ/PDY’den aranan örgütün üniversitelerden sorumlu ‘Abi’ ve ‘Abla’ diye adlandırdığı 4 şüpheliyi Gürcistan’a götürmeye çalışırken, terör örgütü PKK üyesi 1 teröristi Yunanistan’a götürürken yakalandıkları ortaya çıktı. Kaçakçılarca yurtdışına çıkarılan 1 DHKP/C üyesinin de gittiği ülkeden geri getirildiği kaydedildi. Şebekenin yurtdışına çıkarmaya çalıştığı kaçaklar arasında yer alan 3 şüphelinin ise ‘kasten adam öldürmek’ suçlaması ile arandığı ortaya çıktı.

422 pasaport ele geçirildi, 8’i FETÖ mensuplarına ait çıktı

Operasyonlarda yapılan aramalarda ruhsatsız 4 tabanca, 2 adet av tüfeği, 56’sı çalıntı olduğu ve 8’i FETÖ mensuplarına ait olduğu değerlendirilen toplam 422 pasaport, farklı kişiler adına düzenlenmiş 146 nüfus cüzdanı, 435 bin 500 TL değerinde 21 adet çek, 424 bin TL para, 245 bin euro, 219 bin 400 Amerikan doları ve sahte pasaport ve belge yapımında kullanılan 625 adet hologram, 367 adet vize sayfası ile 265 adet mühür ele geçirildi.

Cezaevinden şebekeyi cep telefonu ile yöneten ‘Ayı Mahmut’ polisin dinlemesine takıldı

Uluslararası kaçakçılık baronlarına yönelik operasyonlarda, şebekenin hiyerarşik yapısında en tepede elebaşı olarak A.D. yer alırken, sahte pasaportlardan sorumlu ‘Zeki Hoca’ lakaplı Z.Ö., ‘Göçmen Baronu’ olarak adlandırılan ‘Ayı Mahmut’ lakaplı M.Y. bulunuyor. Ayı Mahmut lakaplı M.Y.’nin, şebekeyi bir süre tutuklu bulunduğu cezaevinden cep telefonuyla yönettiği ve bu konuşmalarının polise takıldığı öğrenildi.

Kaçakçılık baronu 61 kişiden 41’i tutuklandı

Dün adliyeye sevk olan toplam 61 kaçakçıdan 41’i tutuklandı. Zanlılardan 5’i savcılıktan, 1’i mahkemeden olmak üzere 6 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 12 şüphelinin ise ‘adli kontrol’ hükümleri uyarınca salıverildiği öğrenildi.

Öte yandan, uluslararası insan kaçakçılığını yöneten ‘kaçakçılık baronları’na yönelik düzenlenen operasyon, polis kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde, baskın yapılan adreslerde yapılan aramalar ve kanun kaçaklarının yere yatırılması yer alıyor.