Uzer, “Elimdeki çantayı attım ve koştum ama yetişemedim. Siyah bir araca bindiği gibi, oğlumun çığlıkları hala kulağımda çınlıyor” dedi.

Sancaktepe’de Serpil Uzer isimli anne dün öğle saatlerinde 5 yaşındaki oğlu ile evden çıkarak arkadaşına gitmek istediği sırada, eski eşi Remzi K. oğlunu kucağına alarak kaçmaya çalışmıştı. Koşarak otomobile binen Remzi K. kaçmaya çalıştığı sırada Serpil Uzer kapıya asılmış ve metrelerce sürüklenerek yaralanmıştı. Yaşanan bu olayın ardından talihsiz kadın o dehşet anlarını anlattı.

“Oğlumun çığlıkları hala kulağımda çınlıyor”

Yaşanan olayın ardından talihsiz kadın Serpil Uzer gözyaşlarıyla yaşanan o anları anlattı. Anne Serpil Uzer, “Dün 12.30 sıralarında Doğukan’la cadde üzerinde bir anlık sağıma soluma bakmakla, Doğukan’ın yokluğun fark ettim, eski eşimi gördüm. Doğukan’ı kucağına aldığı gibi koşuyordu. Ben de elimdeki çantayı attım ve koştum ama yetişemedim. Siyah bir araca bindiği gibi, oğlumun çığlıkları hala kulağımda çınlıyor. ’Remzi götürme’ diye ona seslendim, Doğukan ağlıyordu“ dedi.

“5 metre kadar beni sürükledi”

"Arabayı sürdü ama ben almak için bırakmadım" diyen anne Uzer, “Sürüyor tabi ben bırakmadım ve Doğukan’ı almaya çalıştım. Kapı kilitliydi, açamıyorum. Bayağı bir beni sürükledi, araba hareket edince 5 metre kadar beni sürükledi. Yakalayamadım, tutamadım, Doğukan’ı da götürdü alamadım elinden. 5 senedir ayrıyız. Doğukan bebekti ben ayrıldığım zaman. Çocukları görme isteği hiçbir şekilde yoktu. Tek bildiğim bana zarar vermek için olsa gerek. Çünkü bir baba bunu yapmaz” diye konuştu.

“Ben oğlumun can güvenliğinden şüpheliyim”

Oğlunun kalp ameliyatlı olduğunu anlatan anne Uzer, “Doğukan 5 yaşında kalp ameliyatlı, muayeneleri var. Bu hafta Doğukan’ın kontrolü vardı. Sürekli kontrol altında olan bir çocuk, sürekli ilaçları kullanması gerekiyor onları kullanamadı. Dünden beri Doğukan yok ve ben aklımı yiyeceğim. Belki tanıyan bilen gören vardır. Allah rızası için sesimi duyuyorsa oğlumu bana getirsin. Bana bunları yapan adam akıl ruh sağlığından şüpheliyim, bunları yapan adam onunla ilgilenir mi? Ben oğlumun can güvenliğimden şüpheliyim. O çocuk hasta morarıp kalıyor ağladığı zaman. Beni isteyecek sürekli olarak. Her tarafım yara bere içinde. Bugün karnesini alacaktı, onu da alamadım. Ben aklımı yitireceğim. Allah rızası için gören bilen varsa bana getirsinler” şeklinde konuştu.

Oğlunu kurtarmak isterken ölümden dönülen anlar kamerada

Sancaktepe’de oğlunu kaçıranların peşinden koşan kadının metrelerce sürüklenerek yaralandığı olay güvenlik kamerasına yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde, eski eşinin oğlunun kaçırdığı, kadının da peşinden koşup aracın kapısına tutunarak sürüklendiği görülüyor.