Kadıköy Belediyesi’nden anlamlı açılış

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla hizmete açılan Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi’nde başta kadınlar olmak üzere toplumun her kesimi için çalışmalar yürütülecek.

Kadıköy Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde başta kadınlar olmak üzere toplumun her kesimine hizmet verecek olan Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi’ni açtı. Toplumun her kesimi için sosyo-kültürel faaliyetler, eğitim faaliyetleri, psikolojik ve hukuki danışmanlık, rehberlik ve yönlendirme, psiko-sosyal destek hizmetleri, farkındalık ve güçlendirme çalışmalarının yapılacağı merkezde etkileşim ve paylaşım grup çalışmaları da yer alacak. Merkezin bir katı özel olarak “Kadın Dayanışma” olarak planlandı. Burada, kadına yönelik şiddet ve ayrımcığa karşı kadınların desteklenmesi ve güçlenmesine yönelik çeşitli çalışmalar yapılacak. Merkezin açılışına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Selvi Kılıçdaroğlu ve Başkan Nuhoğlu daha sonra merkezi birlikte gezdi.

“Burada her vatandaş kendini ifade edebilecek”

Açılışta konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, “Bugün, kadına şiddetle mücadele günü. Her gün ortalama 1 kadının yakınları tarafından öldürüldüğü bir ülkede yaşıyoruz. Bu şiddetin, baskının ve eşitsizliğin ortadan kaldırılması için kendimizi sorumlu tutuyoruz. Yapılan tüm çalışmaların gelecekte şiddeti, savaşı ve kaosu ortadan kaldıracağını düşünüyorum. Yaşamın her alanında insanların eksiklerinin desteklenmeye ihtiyacı var. Vatandaşların kendilerini gururlu ve onurlu hissetmeleri, ayakta kalabilmeleri için başvurabilecekleri bir kapı bu merkez. Burada her vatandaşımız gelip kendini ifade edebilecek, bir şekilde danışabileceği insanları bulabilecek” dedi.

Çocuklar,yaşlılar ve engelli bireyler için kullanım alanları mevcut

Öte yandan, binada aynı zamanda çocukların zaman geçirebileceği bir çocuk oyun odası yer alıyor. Binaya çocuklarıyla gelen kadınlar, etkinlik ve atölyelere katılırken ya da danışmanlık hizmeti alırken, çocukları da bilişsel ve psiko-sosyal gelişimlerinin destekleneceği çocuk oyun odasında vakit geçirebilecek. Engelli bireylerin erişimine uygun olarak yapılan binada yaşlı bireylere ve yine toplumun her kesimine yönelik bilgisayar odası, serbest kullanım alanları, etkinlik odaları ve bir de kütüphane bulunuyor.