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26 Mayıs 2018 04:26

Kadıköy bıçaklı kavga 1’i ağır 2 yaralı

Kadıköy’de iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kadıköy bıçaklı kavga 1’i ağır 2 yaralı

26 Mayıs 2018 04:26


Olay, 02.40 saatlerinde, Kadıköy Caferağa Mahallesi, Sakızgül sokakta meydana geldi. İddiaya göre iki yakın arkadaş, tartıştılar. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Enes K. isimli bir şahıs, cebinden çıkarttığı bıçak ile Abdulkadir Kortkay’ı göğsünden bıçaklayarak yaraladı. Kavga sonrası caddeden aşağıya doğru kaçan Enes K. çevredekilerin yardımı ile durduruldu. Olay yerine gelen polis ekipleri geldiğinde kendini kesmeye başlayan Enes K. hastaneye kaldırıldı. Çevredekilerin yardımı ile hastaneye kaldırılan Abdulkadir Kortkay’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.




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