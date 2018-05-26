Kadıköy bıçaklı kavga 1’i ağır 2 yaralı

Olay, 02.40 saatlerinde, Kadıköy Caferağa Mahallesi, Sakızgül sokakta meydana geldi. İddiaya göre iki yakın arkadaş, tartıştılar. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Enes K. isimli bir şahıs, cebinden çıkarttığı bıçak ile Abdulkadir Kortkay’ı göğsünden bıçaklayarak yaraladı. Kavga sonrası caddeden aşağıya doğru kaçan Enes K. çevredekilerin yardımı ile durduruldu. Olay yerine gelen polis ekipleri geldiğinde kendini kesmeye başlayan Enes K. hastaneye kaldırıldı. Çevredekilerin yardımı ile hastaneye kaldırılan Abdulkadir Kortkay’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.