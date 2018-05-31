Kadıköy Çevre Festivali başladı

Özgürlük Parkı’nda 4 gün boyunca devam edecek festivalin bu yılki ana teması ‘Marmara Denizi’ndeki kirlilik ve biyolojik çeşitlilik’ oldu.

Kadıköy Belediyesi’nin çağrısı ile doğaya emek veren 68 demokratik kitle örgütü, sivil toplum kuruluşu, platform ve inisiyatif Kadıköy Çevre Festivali’nde bir araya geldi.

Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda yapılan 7’den 70’e her yaştan katılımcıya açık olan festivalde söyleşiden atölyeye, yarışmadan konsere pek çok etkinlik düzenlendi. Okulların da davetli olduğu festival, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nun açılış konuşmasını takiben Çocuk Sanat Merkezi’nin gösterisiyle başladı. Gösterinin ardından H2O Kısa Film Yarışması’nın ödül töreni gerçekleştirildi. Ardından Kadıköy Belediyesi Arama Kurtarma Takımı’nın çocukları, olası afetlere karşı bilinçlendirmek için hazırlayıp oynadığı “Bir Afet Masalı” oyununu sergiledi.

Festival hakkında bilgi veren Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, “Marmara Denizi yaklaşık 50 yıl önce 180 yakın balık türünün yaşadığı bir denizdi. Şu anda neredeyse 10 çeşide kadar düştü. Biz aslında kendi varlıklarımızı yok ediyoruz. Denizi kirletmekle beraber yaşam hakkı olan diğer canlıların yaşam alanlarını ortadan kaldırıyoruz. Tüm bunları düşünerek çevreyle uyumlu yaşamı öğrenmeliyiz. Bu festivalin ikincisi yapılıyor. Türkiye’nin her tarafından çevreyle ilişkili, doğa ile ilişkili sorunu olanlar 4 gün içerisinde doğanın eriştiği sorunları konuşacağız. Toprağı, havayı, suyu, dünyanın geleceğini konuşacağız” dedi.

Evde kullanıma uygun güneş enerjisi projesi üzerindeki çalışmaları hakkında bilgi veren Satış Yöneticisi Jiren Armağan, “Artan nüfus ile elektrik ihtiyacı, enerji ihtiyacı gün geçtikçe artıyor. Bunun ile ilintili olarak doğal kaynaklar git gide azalıyor. Aslında bakarsanız, güneş her zaman yanınızda tamamıyla sınırsız bir şekilde bize destek veriyor. Bu konuda da kendi enerjisini kendi tükettiği yerde üretmesine vesile olmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Festivali çok beğendiğini belirten öğrenci Ceylin Ceylan, “Çevreye duyarlı olmamızı, yerlere çöp atmamızı, pilleri de pil kutusuna atmamamızı öğrendik. Ben burayı çok sevdim. Burada bize örnek olabilecek bir çok kişi var. Ben hep olsa gelirim buraya” ifadelerini kullandı.