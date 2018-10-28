Kadıköy Cumhuriyet yürüyüşüne hazır

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu birbirinden renkli etkinlikler kutlayan Kadıköy Belediyesi, Bağdat Caddesi'nde düzenlenecek ‘Cumhuriyet Yürüyüşü' hazırlıklarını tamamladı.

Kadıköy Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95'inci yıldönümünü, her yıl olduğu gibi bu yıl da Bağdat Caddesinde düzenlenecek Cumhuriyet Yürüyüşü ile kutlayacak. Suadiye Işıklar'da saat 19.00'da başlayacak Cumhuriyet Yürüyüşü'nde, yüzbinler Türk Bayrakları, Atatürk Posterleri ve meşalelerle Bağdat Caddesi'nde buluşacak.

Sanatçı Mehmet Erdem izleyenleri coşturdu

Kadıköy Belediyesi'nin en coşkulu etkinliklerinden biri Kadıköy Belediye binası bahçesinde gerçekleşen “Cumhuriyet Gecesi” konseri oldu. Konsere Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu'nun yanı sıra, CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Aykut Erdoğdu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı. Konser öncesinde kısa bir konuşma yapan Nuhoğlu, “Cumhuriyet, bundan yaklaşık 100 yıl önce, bir ışık gibi doğdu. Sanat, eğitim, müzik ve yaşamın her alanında toplumu değiştirmeye başladı. Şu anda yaşadığımız bütün gelişmelerin temelinde yatan şey Cumhuriyet'tir” dedi.

Binlerce müzikseverin belediye bahçesini doldurduğu etkinlikte Kadıköy Oda Orkestrası ve Mehmet Erdem sahne aldı. Sevenlerinin şarkılara hep bir ağızdan eşlik ettiği Mehmet Erdem, kendi parçalarının yanı sıra, Hakim Bey, Gibi Gibi, Böyle Ayrılık Olmaz, Yalan Dünya gibi çok sayıda sevilen eseri seslendirdi.