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09 Haziran 2018 11:36

Kadıköy’de 1 kişi denize düştü

Kadıköy sahilde yürüdüğü sırada dengesini kaybederek denize düşen Suriye uyruklu bir vatandaş, deniz polisleri tarafından kurtarıldı.

Kadıköy’de 1 kişi denize düştü

09 Haziran 2018 11:36


İddiaya göre, 24 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammed Savas, Kadıköy sahilde yürüdüğü sırada dengesini kaybederek denize düştü. Kendi imkanlarıyla yüzerek Beşiktaş- Adalar İskelesi’nin kıyısına gelen Savas, bir süre denizden çıkamadı.


Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve deniz polisi ile ambulans sevk edildi. Deniz polisleri kıyıda bekleyen Muhammed Savas’ı denizden çıkardı. Ardından kuru kıyafetler getiren polisler, denize düşen vatandaşın üzerindeki ıslak kıyafetleri çıkarması için bir süre ikna etmeye çalıştı.Polislerin ısrarı üzerine üstünü değiştiren vatandaş, tedavi amaçlı ambulansa alındı.


Denizden kurtarılan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.




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