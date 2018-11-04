Kadıköy'de 14 katlı apartmanda yangın paniği

İstanbul (İHA) – Kadıköy'de 14 katlı apartmanın 5. katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen 2 yaşlı kadın hastaneye kaldırılırken, sokak üzerinde hatalı araç parkları nedeniyle itfaiye araçları sokağa giremedi.

Yangın, saat 00:30 sıralarında Kadıköy Caddebostan Mahallesi Kadirağa sokak üzerinde bulunan 14 katlı bir apartmanın 5. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan 14 katlı apartmanın 5. Katında vatandaşların iddiasına göre televizyon patladı. Patlama sonrası daire içerisinde yangın çıktı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında dairede bulunan 2 yaşlı kadın itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak ambulansa bindirildi. Dumandan etkilenen 2 yaşlı kadın daha sonra hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürülen yangın sonrası daire içerisinde soğutma çalışması yapıldı.

Apartman sakinleri sokağa indi

14 katlı apartmanda meydana gelen yangın sonrası apartman sakinleri kısa süreli panik yaşarken, yangın nedeniyle bazı apartman sakinleri yangın merdivenini kullanarak binayı terk etti. Bazı vatandaşların ise yangın anında apartmandaki elektrik kesintisi nedeniyle karanlıkta kalınca el fenerlerini kullanarak apartmandan çıktı.

İtfaiye araçları sokağa giremedi

Yangın sonrası olay yerine sevk edilen itfaiye araçlarından bazıları sokak üzerindeki hatalı araç parkları nedeniyle sokağa giremediği görüldü. Sokak üzerinde yaşanan kısa süreli panik yangının itfaiye ekipleri tarafından tamamen söndürülmesinin ardından sona erdi.

Polis, yangın ile ilgili inceleme başlattı.