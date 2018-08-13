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13 Ağustos 2018 16:08

Kadıköy’de alacak verecek kavgasında bir kadın öldürüldü

Kadıköy’de bir iş yerinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada bir kadın vurularak hayatını kaybetti.

Kadıköy’de alacak verecek kavgasında bir kadın öldürüldü

13 Ağustos 2018 16:08


Olay, Fenerbahçe Kalamış Caddesi üzerindeki bir iş yerinde öğle saatlerinde yaşandı. İş yerinde alacak verecek meselesi yüzünden tartışan O.A. ve M.O. arasında kavga çıktı. O.A. tartışmanın ardından yanında bulunan silahı ile M.O. isimli kadına bir el ateş etti. Yaralanan M.O. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. O.A. ise kaçmak üzereyken, devriye görevi yapan yunus ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan M.O. ise doktorların yaptığı müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.




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