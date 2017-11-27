Diğer
Kategoriler
27 Kasım 2017 14:22

Kadıköy’de bir inşaatta beton pompasının kolu koptu: 1 yaralı

Kadıköy’de bir inşaatta beton pompası ile beton döken işçi, pompanın kolunun kopması sonucu yaralandı.

Kadıköy’de bir inşaatta beton pompasının kolu koptu: 1 yaralı

27 Kasım 2017 14:22

Yaralı işçi binanın dördüncü katından itfaiye merdiveni ile kurtarıldı.


Kadıköy, Erenköy Hamiyet Yüceses Sokak içerisinde inşaat çalışması sırasında yaşanan iş kazası beton pompası ile beton döküldüğü sırada meydana geldi. Mehmet Yeşil isimli işçi, pompanın kolunun kopması sonucu yaralandı. Yaralı işçinin binanın dördüncü katında olması nedeniyle itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye erleri, Mehmet Yeşil’i kurtarmak için çalışma başlattı. Binanın dördüncü katına merdiven uzatan itfaiyeciler, Mehmet Yeşil’i sedyeye bağladıktan sonra dikkatli bir şekilde aşağı indirdi. Mehmet Yeşil kontrollü bir şekilde ambulansa taşınarak Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı işçinin arkadaşları, “Pompanın kolu koptu. Önemli bir şeyi yok. Böyle kazalar yaşanabilir” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
14
°
C
Yağmurlu
  • Salı
    Yağmurlu
    14°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    15°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    15°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    17°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç