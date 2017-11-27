Kadıköy’de bir inşaatta beton pompasının kolu koptu: 1 yaralı

Yaralı işçi binanın dördüncü katından itfaiye merdiveni ile kurtarıldı.

Kadıköy, Erenköy Hamiyet Yüceses Sokak içerisinde inşaat çalışması sırasında yaşanan iş kazası beton pompası ile beton döküldüğü sırada meydana geldi. Mehmet Yeşil isimli işçi, pompanın kolunun kopması sonucu yaralandı. Yaralı işçinin binanın dördüncü katında olması nedeniyle itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye erleri, Mehmet Yeşil’i kurtarmak için çalışma başlattı. Binanın dördüncü katına merdiven uzatan itfaiyeciler, Mehmet Yeşil’i sedyeye bağladıktan sonra dikkatli bir şekilde aşağı indirdi. Mehmet Yeşil kontrollü bir şekilde ambulansa taşınarak Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı işçinin arkadaşları, “Pompanın kolu koptu. Önemli bir şeyi yok. Böyle kazalar yaşanabilir” dedi.