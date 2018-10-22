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Kadıköy'de cezaevi firarisi 10 kişiyi bıçakladı

Kadıköy’de cezaevi firarisi bir şahsın önüne gelen kişileri rastgele bıçaklaması sonucu 10 kişi yaralandı.

Kadıköy'de cezaevi firarisi bir şahsın önüne gelen kişileri rastgele bıçaklaması sonucu 10 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, firari şahıs yakalanarak gözaltına alındı.


Olay, Kadıköy Sahrayı Cedid Mahallesi İnönü Caddesi'nde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çeşitli asayiş suçlarından kaydı olan ve hırsızlıktan aranan cezaevi firarisi A.K. (30) bıçakla dehşet saçtı. Önce caddede bulunan 2 kişiyi, ardından da önüne çıkan 8 kişiyi rastgele bıçaklayan şahıs olay yerinden kaçtı. Cezaevi firarisi A.K., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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