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06 Temmuz 2018 12:00

Kadıköy’de denize düşen genci arama çalışmaları devam ediyor

Kadıköy rıhtımda alkollü olduğu öğrenilen bir genç denize düştü.

Kadıköy’de denize düşen genci arama çalışmaları devam ediyor

06 Temmuz 2018 12:00

Genci arama çalışmaları devam ediyor.


Edinilen bilgiye göre, alkollü oldukları iddia edilen 2 genç Kadıköy rıhtıma geldi. Burada dengesini kaybeden gençlerden biri denize düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, deniz polisi, sahil güvenlik ekipleri, kıyı emniyetine bağlı ekipler, itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri geldi. Denize düşen genci arama çalışmaları devam ederken sağlık ekipleri de kıyıda hazır bekliyor.


Öte yandan, sağlık ekiplerince ambulansa alınan diğer genç ise rıhtımda arkadaşının kurtarılmasını bekliyor.




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