Kadıköy'de fastfood restoranında yangın

Kadıköy'de bir fastfood zincirine ait restoranda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Caferağa Mahallesi Sakızgülü Sokak'ta bulunan fastfood zincirine ait bir işyerinde saat 21.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Restoranın ikinci katında çıkan yangın nedeniyle çalışanlar ve müşteriler hızlı bir şekilde işyerini boşalttı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın mahalline gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Ekiplerin yaptığı müdahalenin ardından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.