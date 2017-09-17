Kadıköy’de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Kadıköy, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde meydana gelen kaza iddialara göre şöyle gerçekleşti. Kadıköy istikametine seyir halinde olan 34 CTL 27 plakalı otomobil sürücüsü Can Ürü direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı istikametten gelen 34 TP 6379 plakalı halk otobüsüne çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilin motor kısmı koparken, aracın geri kalanı yaklaşık 10 metre sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler kısa bir süre içerisinde olay yerine ulaştı. Otomobil içerisinde bulunan 3 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Can Ürü’nün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemelerin ardından Ürü’nün cansız bedeni Kadıköy Belediyesine ait cenaze nakil aracıyla morga kaldırıldı.

Acı haberi alarak olay yerine gelen Can Ürü’nün yakınları sinir krizi geçirdi. Ayakta durmakta güçlük çeken aileyi polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Yaklaşık 2 buçuk saatlik çalışmanın ardından kazaya karışan otomobil ve otobüs olay yerinden çekilerek yol trafiğe açıldı.