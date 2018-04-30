Kadıköy’de inanılmaz kaza: 2 yaralı

Kazada evde kahvaltı yapan çift hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Osmanağa Mahallesi Kalem Sokak içerisinde yaşandı. Güven C. yönetimindeki 34 PR 8547 plakalı araç, sokağa girerken refüjde bulunan betona takıldı. Bu sırada araçtan inen sürücü aracı viteste ve çalışır vaziyette bıraktı. Bu sırada aracı kurtarmak için aracı itmeye çalışan sürücü ve vatandaşlar büyük bir şok yaşadı. Betonlardan kurtulan araç bir anda sokağın içerisine savrularak evin içerisine girdi. Kazada evde kahvaltı yapan Cengiz ve Aysel Boztepe çifti hafif şekilde yaralandı. Yaralılar vatandaşlar tarafından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sürücü polis tarafından gözaltına alındı. Yaşanan olayı vatandaşlar büyük bir şaşkınlıkla anlattı. Vatandaşlar, aracın betona takıldığını ve kurtarmaya çalışırken, bir anda savrularak eve girdiğini söyledi. Olay yerine gelen polis ise güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.