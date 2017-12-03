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03 Aralık 2017 18:45

Kadıköy’de iş kazası: 1 ölü

Kadıköy’de bir inşaat işçisi çalıştığı binanın 5’inci katından düşerek hayatını kaybetti.

Kadıköy’de iş kazası: 1 ölü

03 Aralık 2017 18:45


Kadıköy Acıbadem Mahallesi Zeamet Sokak içerisinde inşaat halindeki bir binanın 5’inci katında çalışma yapan inşaat işçisi Sait Kaya (35), dengesini kaybederek aşağı düştü. Sait Kaya, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşanan olayın ardından inşaata gelen polis, olayla ilgili inceleme yaptı. Vatandaşlar, “Çatıda çalışıyorlardı. İmdat, diye bir ses duyduk. Aşağı düşmüş” dedi. Sait Kaya’nın cenazesi Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasından sonra Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı. Cenaze kaldırılırken, Sait Kaya’nın yakınlarının ağladığı görüldü.




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