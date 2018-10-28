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Kadıköy'de İsmail Kartal tezahüratları!

Fenerbahçe-Ankaragücü maçında sarı-lacivertli tribünlerden Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal’a destek tezahüratları yapıldı.

Fenerbahçe-Ankaragücü maçında sarı-lacivertli tribünlerden Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal'a destek tezahüratları yapıldı.


Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Ankaragücü arasında oynanan müsabakada Başkent ekibinin Teknik Direktörü İsmail Kartal'a Ülker Stadyumu'ndaki taraftarlardan destek geldi. Kale arkası tribünlerden başlayan tezahüratlar tüm stada yayılırken, Kartal kendisine yapılan tezahüratlara el sallayarak karşılık verdi.

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