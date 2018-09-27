Kadıköy'de künefe ikramı uzun kuyruklar oluşturdu

İstanbul'da gerçekleştirilen Hatay Tanıtım Günleri kapsamında Kadıköy'de vatandaşlara künefe ikram etti. Künefenin tadına bakmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Türkiye'nin en lezzetli festivallerinden biri olan Hatay Tanıtım Günleri İstanbul'da başladı. Hatay İş Adamları ve Bürokratları Derneği (HATİAB) öncülüğünde düzenlenen etkinlik öncesi, Kadıköy Meydanı'nda binlerce vatandaşa künefe ikram edildi.

HATİAB Başkanı İbrahim Güder, etkinlikte Hatay'ın kültürel, ekonomik ve tarihsel zenginliğinin yanı sıra mutfağının da tanıtılacağını belirterek, Kadıköy'de vatandaşlara yörenin en meşhur tatlısı Hatay Künefesi dağıttı.

Kadıköy'de Hatay'dan gelen ustalar tarafından dev tepsilerde hazırlanan künefeler için vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Yaklaşık 2 bin kişiye künefe dağıtan Güder, 26-30 Eylül tarihleri arasında Maltepe Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilecek olan festivale tüm İstanbulluları davet etti.