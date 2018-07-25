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25 Temmuz 2018 12:25

Kadıköy’de lüks otelde intihar

Kadıköy’de lüks bir otelin 15’inci katından atlayan genç, merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Kadıköy’de lüks otelde intihar

25 Temmuz 2018 12:25

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.


Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Kadıköy Kozyatağı’nda bulunan lüks bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, 26 yaşındaki Harun Kadir Bülbül otelin 15’inci katından atladı. Merdiven boşluğuna düşen Bülbül’ü kanlar içinde gören otel görevlileri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Bülbül’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Bülbül’ün cenazesi cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.




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