Kadıköy’de plaklar dönmeye başladı

25 plakçının stant açtığı etkinliğin açılışını gerçekleştiren Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, “Müziğin geçmişini geleceğe aktarmaya çalışıyoruz” dedi.

Kadıköy Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen, İstanbul’un önemli plakçıları ile plakseverleri bir araya getiren “Kadıköy Plak Günleri” başladı. Moda’daki Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin bahçesinde gerçekleşen etkinlikte 25 plakçı stant açtı. Geçtiğimiz yıl ilki gerçekleşen ve büyük ilgi toplayan Plak Günleri bu yıl da büyük ilgi gördü. İstanbul’un çeşitli yerlerinden gelen plakseverler, stantları gezerek plakları ilgiyle inceledi. Açılışa katılan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu da stantları gezerek, plakları inceledi.

“Müziğin geçmişini geleceğe aktarmaya çalışıyoruz”

Plak Günleri’ne ilişkin konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, “Sesin alınıp muhafaza edilip bir aygıt vasıtasıyla insanlara iletilmesini sağlayan alettir. O kadar önemli ki bu yüzyıl içerisinde milyarlarca plak basıldı. İnsanlara müzik ulaştırıldı. Müziğin dışında belediyeler reklam olarak plakları kullandılar. O derece önemli bir aygıttır. Bütün dünyada insanların hayal kurmasını sağlayan şey işte bu plaklardır. Plaklar, taş plaktan başlayan sürecin bir alete girmesini sağlayan ilk alettir, çok önemlidir. İnsanlığın gelişmesinde en önemli aletlerden bir tanesidir. Biz de bunu anarak bir şekilde müziğin devamını sağlamaya destek vermeye çalışıyoruz. Müziğin geçmişini geleceğe aktarmaya çalışıyoruz” dedi.

Geçtiğimiz yıl sanat güneşi Zeki Müren anısına sanatçının kullandığı otomobilinin muadili olan klasik otomobil, Plak Günleri’ne gelen misafirleri karşılamıştı. Bu yıl da Plak Günleri kapsamında usta sanatçı Fikret Kızılok anılıyor. 22 Eylül 2001’de aramızdan ayrılan Fikret Kızılok’un albüm kapağında yer alan 1948 model DeSoto klasik otomobilin muadili, stantları ziyaret eden konukları karşıladı.