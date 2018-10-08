Kadıköy'de sanat adına dev proje

Kadıköy Belediyesinin, İstanbul'un en önemli tiyatro atmosferine sahip Kadıköy'e yepyeni bir tiyatro binası kazandırmak için yola çıktığı proje 'Kadıköy Tiyatro'nun temeli tiyatro sanatçıları ile birlikte atıldı. 8 bin 300 metrekare alanı olan proje birbirinden ünlü oyuncu ve sanatçıların önerileri dikkate alınarak tasarlandı.

Kadıköy Belediyesi, İstanbul'un en önemli tiyatro atmosferine sahip Kadıköy'e yepyeni bir tiyatro binası kazandırmak için yola çıktı. İstanbul'un önemli gösteri sanatları merkezlerinden biri haline gelecek 'Kadıköy Tiyatro' binasının temeli, tiyatro sanatçıları ile birlikte atıldı. Temel atma törenine Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, CHP İstanbul milletvekilleri, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ünlü sanatçılar Rutkay Aziz, Emre Kınay, Gülriz Sururi, Zihni Göktay, Orhan Aydın, Betül Şahin, Cem Davran, Tarık Şerbetçioğlu, Mert Fırat ile çok sayıda Kadıköylü katıldı.

Törende konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, “Tek başına müstakil bir tiyatro binası Tiyatro Kadıköy 8 bin 300 metrekare kullanım alanı var. 400 kişilik büyük bir salonu var. Altında bin kişilik farklı şekilde bölünebilecek. Hem bir tiyatro kütüphane hem bir tiyatro kafe gibi insanların entelektüel anlamda birbirleri ile iletişime geçebilecekleri bir yer. Bu binalar müstakil anlamda ne kadar saygı görürse, geliştirilirse ülkedeki insanlar, kadınlar, çocuklar, gençler o şekilde gelişir. Sanatın gelişmediği hiçbir ülke ne sanayide, ne teknolojide, ne de bilimde öne geçemiyor. Biz bunu bildiğimiz için Kadıköy Belediyesi olarak 5 yıl içerisinde sanat ile ilgili çok fazla proje yaptık. En önemli projelerden birisi bu. Yaklaşık bir yıl sonra burada canlı bir şekilde açılışını yapacağız” dedi.

Ünlü oyuncu Mert Fırat ise temeli atılan tiyatronun kendilerini heyecanlandırdığını söyleyerek, "Hepimizin de katkı sağladığı bir proje aslında, Kadıköy Tiyatro Platformu birçoklarımızın sahnesi ziyaret edildi. O sahnelerde paylaştığımız bilgi birikim ortak bir alan haline gelmesini sağladı aslında. Bu anlamda belediyenin tiyatrocularla sanatın çeşitli dallarında faaliyet gösteren insanlarla bir arada mimarından, akustik tasarımcısından birçok alanından danışmanlık alıp salonu daha işler hale getirecek belediyenin çok büyük katkısı var aslında” dedi.

Tiyatrocuların önerileri dikkate alınarak tasarlandı

‘Kadıköy Tiyatro' tiyatro oyuncularının, Kadıköy Tiyatrolar Platformu'nun, profesyonel tiyatro işletmecilerinin, sahne-ışık uzmanlarının görüş ve önerileri ile dünyadaki örnekleri dikkate alınarak projelendirildi. Sahne tasarımı, ses, ışık, prova odaları gibi farklı konularda ayrı ayrı toplantılar düzenlendi, konunun uzmanları projeye katkı sundu. Tiyatrocuların ihtiyaçları ve deneyimleri gözetilerek mimar Özgür Bingöl ve İlke Barka tarafından tasarlanan tiyatro binası için, Avrupa'daki 13 “blackbox” tiyatro salonu detaylı olarak analiz edildi.

'Meydan sahne'de 360 derecelik seyir

Çağdaş tiyatronun sahneleme biçimlerinden esinlenerek tasarlanan Kadıköy Tiyatro, bilindik sahne tasarımlarının ötesinde seyir imkanları sunarak, Kadıköy'ü tiyatronun çekim merkezi yapacak. Seyir yeri ve sahne arasındaki ayrımların bir yana bırakıldığı ‘meydan sahne' biçimiyle, 360 derecelik bir izleme alanı oluşturacak. Oyuncuların izleyicilerin ortasında performans sergileyecekleri bu sahne, 400 izleyiciyi ağırlayabilecek. Salon oyunun niteliğine göre klasik sahne, orta sahne, meydan sahne, arena sahne, forum düzenlerinde de kullanılabilecek.

Tiyatroculara 24 saat prova imkanı

Kadıköy Tiyatro, tiyatronun en önemli sorunlarından biri olan prova olanağına da çare olacak. Gerektiğinde farklı düzenlemelerle çalışma mekanlarına dönüştürülebilen prova salonlarında tiyatrocular 7/24 prova yapabilecek.

7 gün/24 saat bin kişiyi ağırlayabilecek

Acıbadem - Koşuyolu bölgesinde, ulaşım ağlarının merkezinde (Metro, Marmaray, Metrobüs, Avrasya Tüneli) inşa edilecek olan Kadıköy Tiyatro, toplam 8 bin 200 metrekare kapalı alana sahip olacak. Bölünebilir salonlar, fuayeler, kafeterya ve prova odalarıyla bin kişiye ev sahipliği yapabilecek Kadıköy Tiyatro'da 7/24 sanat konuşulup, sanat izlenecek.