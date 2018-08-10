Kadıköy’de Tiyatro Festivali’ne yoğun ilgi

İki hafta sürecek festivalde, 14 oyun ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşacak.

Kadıköy Belediyesi tarafından bu yıl 16‘ncısı düzenlenen Tiyatro Festivali başladı. Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’da başlayan festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Festival kapsamında oynanan ”Mutluyduk belki bu güne kadar” isimli oyunu çok sayıda vatandaş birlikte izledi. Oyunu izlemek isteyen sanatseverler kapıda uzun kuyruklar oluşturdu. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu da vatandaşlarla beraber oyunu seyretti.

“Tiyatro festivalini seneye uluslararası bir festivale dönüştürmeyi düşünüyoruz”

Festivalin tiyatro sanatı açısından çok önemli olduğunu söyleyen Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, "Bu sene 16’ncısını düzenliyoruz. Burada 14 tane oyun var. Her gün bir oyun oynanıyor ve bunun çok yaygınlaşmasını istiyoruz. Biliyoruz ki bir ülkede sanat, spor gelişmediği zaman hiçbir gelişme olmuyor. Özellikle çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın daha sağlıklı olmaları için sanatla olan ilgilerinin artması gerekiyor ki insanlar daha iyi düşünsünler, daha mutlu olsunlar ve geleceğe daha iyi baksınlar. Bu tiyatro festivali ücretsiz ama gelip bilet almaları gerekiyor çünkü buraya gelip beklemelerini istemiyoruz. Bu tiyatro festivalini seneye uluslararası bir festivale dönüştürmeyi düşünüyoruz. Şuan burada bin 500 üzerinde insan var. Çünkü çok yaygınlaşmaya ve çok talep görmeye başladı. İnsanlar tiyatroyu seviyor" dedi.

Festivale oyun izlemeye gelen CHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ise, "Tiyatro sanatsal etkinliklerin kalbinde yer alan bir daldır. Bu tür festivaller salonlardan çıkarılarak halkla tiyatronun buluşturulması bakımından son derece önemlidir. Sadece ücretli ücretsiz olması açısından değil ama özellikle halkla bütünleşmesi açısından önemlidir” diye konuştu.

Vatandaşlar oyunu ilgiyle izledi

Tiyatro izlemeye gelen vatandaşlar ise, “Bu tür etkinliklerin çoğaltılması gerekiyor. Biz tiyatroyu çok severek gelip izliyoruz. Buraya çocuklarımızla, ailelerimizle gelip izleyebiliyoruz.Bu tarz etkinliklerde halk bir araya gelerek sosyalleşiyor ve kaynaşıyor. Her kesimden insanların gelebildiği yerlerdir. Kadıköy Belediyesi’ne bu etkinliği yaptıkları için çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Festival, 15 Ağustos’ta sona erecek

Festivale ilgi yoğunluğu olduğu için vatandaşlar oyuna davetiyelerle girebilecek.Oyun davetiyelerini her oyunun etkinlik günü 13:00 - 18:00 saatleri arasında, Caddebostan Kültür Merkezi, Kozyatağı Kültür Merkezi, Süreyya Operası ve Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi gişelerinden alarak oyun izleyebilecek. Festivalde 2 hafta boyunca 14 oyun ücretsiz olarak tiyatroseverlerle buluşacak.

Festival, 15 Ağustos’ta Taşra Kabare’nin “Düşperest” oyunuyla sona erecek.