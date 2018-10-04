Kadıköy'de tribünler boş kaldı

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’ndeki oynadığı Spartak Trnava maçında tribünler boş kaldı.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki oynadığı Spartak Trnava maçında tribünler boş kaldı.
Fenerbahçeli taraftarlar D Grubu'nun ikinci maçı olan Spartak Trnava karşılaşmasına ilgi göstermedi. Sarı-lacivertli takımın üst üste aldığı kötü sonuçlar ve maçın hafta içi olmasının etkisiyle tribünlerin büyük bölümü boş kaldı. Ülker Stadyumu sezon başındaki eski coşkulu görüntüsünden uzakta kaldı.
Tribündeki az sayıdaki sarı-lacivertli taraftar maç öncesi ısınmak için sahaya çıkan takımı tribüne çağırdı ve futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu.