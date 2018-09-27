Kadıköy'de yol çöktü

Kadıköy'de yağan yağmurun ardından alt yapı çalışmalarının olduğu yolda çökme meydana geldi.

Çökme, Kadıköy, Merdivenköy Şair Arşi Çaddesi'nde alt yapı çalışmasının olduğu yolda çökme oluştu. Yaklaşık iki metrekarelik alanda meydana gelen çökme, sürücülere zor anlar yaşattı. Araç trafiğinin yoğun olduğu Göztepe-Kadıköy-Çamlıca sapağında yaşanan çökmenin ardından ekipler, çöken alanın etrafına güvenlik önlemi aldı.