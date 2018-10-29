Kadıköylüler 'Cumhuriyet' yürüyüşünde buluştu

İSTANBUL (İHA) – Kadıköy'de Cumhuriyet'in 95'inci kuruluş yılı nedeniyle düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı fener alayı havadan görüntülendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Kadıköy Belediyesi de Cumhuriyet'in 95'inci kuruluş yıldönümü için her yıl olduğu gibi bu yıl da bir fener alayı düzenledi. Binlerce Kadıköylü Bağdat Caddesi'nde yürüyüş için toplandı. Saat 19.00'da Suadiye Işıklar'da başlayan yürüyüşte vatandaşlar ellerinde Türk Bayrakları, Atatürk Posterleri ve meşaleler ile Göztepe Işıklara yürüdü. Yürüyüşe CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, CHP Sinop Milletvekili Engin Altay ve Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu katıldı.

Vatandaşlarla beraber yürüyen Başkan Nuhoğlu, "29 Ekim'i kutluyoruz. Cumhuriyet halkın yönetimi. Halk burada. Yurttaşlarımız burada. Cumhuriyet'in aydınlık olduğunu, Cumhuriyet'in demokratik olduğunu söylüyorlar. Ülkemizi seviyorlar. Bu sene çok kalabalık. Çok muhteşem. İnsanlar Cumhuriyet'e karşı duyarlı, demokrasiye karşı duyarlı" dedi.

Binlerce vatandaş Cumhuriyet'i kutladı

Cumhuriyet'in getirdiği değerleri sahiplenmemiz gerektiğini söyleyen Naime İnce, "Çok büyük bir bayram. Atamıza sahip çıkmalıyız. Cumhuriyetimize sahip çıkmalıyız. Daha büyük bir bayram tanımıyorum. Her zaman olmasa da katılırım. Bunlar önemli şeyler. Bizler bu değerleri sahiplenmeliyiz. Yürütmeliyiz. Çocuklarımıza örnek olmalıyız. Çok heyecanlıyım. Çok mutluyum" diye konuştu.

Kutlamalardaki kalabalığın gurur verici olduğunu belirten 18 yaşındaki Cem Timur, “95'inci yılda bu kadar kişinin olması gurur verici bir duygu. Bugünün anlam ve önemini insanların tekrar anlaması gurur verici. Hiçbir ülkenin elde edemediği bir şeyi bu ülkenin vatandaşlarının anlaması çok güzel" şeklinde konuştu.

Yürüyüşe katıldığı için çok mutlu olduğunu dile getiren 12 yaşındaki Buket Arslan, “Çok güzel ve çok gurur verici bir şey. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Atatürk olmasaydı, biz şu an burada olamazdık. Herkesin gelmesi çok iyi olmuş” dedi.

Öte yandan binlerce kişinin katıldığı Cumhuriyet yürüyüşü drone ile havadan görüntülendi.