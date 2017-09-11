Kadın basketbolunun yıldızları Kuzey Kıbrıs’ta

Suat Günsel Basketbol Kupası’nda kadın basketbolunun efsane ve yıldız isimleri basketbolseverlerle buluşacak.

Sezon öncesinde ev sahibi Yakın Doğu Üniversitesi, Çek Cumhuriyeti’nden USK Prague, İspanya’dan Perfumerias Avenida, Belçika’dan Castros Braine, Türkiye’den Galatasaray ile Hatay BŞB takımlarının mücadele edeceği Uluslararası Dr. Suat Günsel Kupası Kuzey Kıbrıslı basketbolseverleri basketbola doyuracak.

Üç kupalı Yakın Doğu Üniversitesi

Geçtiğimiz sezonu mücadele ettiği tüm kulvarları şampiyon olarak kapatan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı kadrosuna geçtiğimiz yılki büyük başarısında yer alan Kayla McBride, Courtney Vandersloot, Kuanitra Holingsvorth, Bahar Çağlar, Olcay Çakır, Elin Eldebrink gibi hem kendi ülkelerinin hem de dünya basketbolunun büyük yıldızlarını kadrosunda tuttu. Bu yıldızlara ek olarak kadın basketbolunun efsane pivotları Ann Wauters ile Jantel Lavender, Belçika Milli Takımı’nın yıldız ismi Kim Mestdagh ile Türk Milli oyuncu Cansu Köksal ile Türkiye liginin tecrübeli oyuncularından Gökçe Doğan’ı transfer ederek kadrosunu güçlendirdi.

Geleceğin yıldızları USK Prag ile Avenida formasıyla turnuvada

Kadın basketbolunun efsane ülkesi, yetiştirdiği oyuncularla her jenerasyonda büyük başarılar elde eden milli takımları ve bu başarıları kulüpler seviyesine taşıyan oyuncularıyla kadın basketbolunda çok özel bir yeri olan İspanya’dan turnuvaya katılacak olan Perfumerias Avenida takımında forma giyen Silvia Dominguez, USK Prag’ta forma giyen Marta Xargay, Laura Nicholls gibi efsane isimlerin yanı sıra 2017 Avrupa Şampiyonası’nda şampiyon olan İspanya Basketbol Kadın Milli Takımında yer alan Leticia Romero, Laura Gill gibi İspanyol basketbolunun genç yetenekleri turnuvada yer alacaklar. 2017 Afrika Kadın Basketbol Şampiyonası’nda şampiyonluk yaşayan Adaora Elonu, İsveç Milli Takımı’ndan Fahriya Abdi, Brezilyalı efsane pivot Erika de Souza Perfumerias Avenida formasıyla turnuvada yer alacaklar. USK Prag’ın başında Kadın Basketbolu’nun en değerli koçlarından Natalie Hejkova’nın olması da Kuzey Kıbrıslı basketbol severler için takip edilmesi gereken ayrı bir değer olacak.

Galatasaray kadrosunu güçlendirdi

Türkiye’de kadın basketbolunun lokomotif kulüplerinden olan Galatasaray da bu yıl gerçekleştirdiği transferlerle kadrosunu oldukça güçlendirdi. Gintare Petronyte, Chatilla Van Grinsven, Jelena Dubljevic ve Olivia Epoupa, Ayşegül Günay, Özge Kavurmacıoğlu gibi çok önemli ve tecrübeli isimlere imza attıran Galatasaray bu isimlere ek olarak Fenerbahçe’den Allie Quigley’e imza attırdı. Böylece hem Euroleauge hem de Türkiye Ligi için çok saygın bir kadro kuran Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Uluslararası Dr. Suat Günsel Kupası’nda Kuzey Kıbrıs’lı basketbolseverlerin karşısına çıkacak.

Hatay BŞB oturmuş kadrosuna yeni yıldızları monte etti

Türkiye liginin en önemli oyuncularından Bahar Öztürk, Avrupa’nın iyi şutörlerinden Katsiaryna Snytsina, otoriteler tarafından geleceğin önemli oyun kurucuları arasında yer alacağı dile getirilen Hind Ben Abdelkader Hatay BŞB formasıyla Kuzey Kıbrıslı basketbolseverlerle RA 25 spor salonunda buluşacak.

Castors Braine, Belçika Milli Takımı’nın omurgası

Turnuvaya Avrupa’nın merkezinden yani Belçika’dan katılacak olan Castors Braine takımı da 2017 Avrupa Şampiyonası’nda bronz madalya alan Belçika Milli Takımı’na verdiği oyuncular ile kadrosunda yer alan Emmanuella Mayombo, Antonia Delaere, Celeste Davis gibi oyuncularla dikkat çekiyor.

Turnuvaya giriş ücretsiz

Yakın Doğu Üniversitesi RA 25 Spor Salonu’nda oynanacak maçlara giriş ücretsiz ve basketbolseverler ile halka açık olacak. Turnuva boyunca tüm maçlar BRT1 HD kanalından canlı olarak yayınlanacak. Turnuvanın açılış maçı, 14 Eylül 2017 tarihinde saat 17.15’de Galatasaray ile CB Avenida arasında oynanacak. İlk günün ikinci maçı ise saat 19.30’da Yakın Doğu Üniversitesi ile ZWZ USK Prague arasında oynanacak.