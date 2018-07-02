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02 Temmuz 2018 14:09

Kadın girişimci Dilber Eryürük artık başarılı bir iş kadını

Başarılı Kadın girişimcilerden biri olan Dilber Eryürük doğduğu şehirden uzun bir süre ayrılmadı.

Kadın girişimci Dilber Eryürük artık başarılı bir iş kadını

02 Temmuz 2018 14:09

Bugün Türkiye’nin birçok şehrini ve yurt dışında birçok ülkeyi gezip görerek başarılı iş kadınları arasında yerini aldı.


Esnek çalışma saatleri ve yüksek kazanç sağlayan iş kolu olan doğrudan satış sektörü, girişimciler tarafından yoğun ilgi görüyor.


Yetenekleri destekleyen, birçok insana cesaret veren, esnek çalışma şartları ve kazançları ile gün geçtikçe büyüyen QNET ailesinin başarılı isimlerinden Dilber Eryürük hayallerini gerçekleştiren başarılı bir girişimci.


“Beni cezbeden en büyük nokta, kendi zamanımı yönetmemdi”


Eryürük “Uzun yıllar günün aynı saatinde çalışmak zorunda olan ve işinde gösterdiğim performansı maddi ve manevi olarak karşılamayan bir meslek sahibiydim. Zaman hızla geçiyordu ve ben hayallerimin çok uzağındaydım. Tam bu noktada doğrudan satış sektörü ile tanıştım. Beni cezbeden en büyük nokta, kendi zamanımı yönetmemdi. Önceden ay sonunu nasıl getireceğimi düşünürken şu anda ev ve araba sahibiyim. Çocukluğumda hiç görmediğim deniz artık bana çok yakın” dedi.




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