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07 Mayıs 2018 11:20

Kadın girişimci ’Striort, Çatlak Onarımı Cihazı’ ile ödül aldı

Girişimcilik ile topluma ilham veren kadınların başarı hikayelerini ve deneyimlerini paylaştığı 1.

Kadın girişimci ’Striort, Çatlak Onarımı Cihazı’ ile ödül aldı

07 Mayıs 2018 11:20

Kadın Girişimciliğine Destek Zirvesi’nde Neslim Güngen, ’Striort, Çatlak Onarımı Cihazı’ ile ödül aldı.


1. Kadın Girişimciliğine Destek Zirvesi, ’Ekonomide Kadın Eli’ ana temasıyla İstanbul’da gerçekleşti. Programa çoğu kadın yaklaşık 200 kişi katıldı. Hayata geçirdiği birçok proje ile İstanbul’da ve Türkiye’nin birçok yerinde bayilik vererek güvenilirliğini bir kez daha ispatlayan Neslim Güngen, vermiş olduğu eğitimlerle de bilgisini gelecek nesillere aktarmayı bir amaç olarak benimsediğini söyledi.


Ülkemizi yurt dışında da çok iyi temsil etmesinin yanında Türkiye’de yeteri kadar teknolojinin nimetlerinden faydalanılmadığını fakat kendisinin bu yolda dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla ulusal ve uluslararası birçok çalışmaya da imza atacağını söyleyen Güngen, kadına her daim değer katan Kadın Girişimciliğine Destek Zirvesi’nde rakiplerine açık ara fark atarak ödülün sahibi oldu.


Kadın Girişimciliğe Destek Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen ödül töreninde Neslim Güngen, yenilikçi özelliği ile kendini yetiştiren, estetiğe olan duyarlılığıyla da fark oluşturan bir isim olmayı başardı. Brezilya’dan dünyaca ünlü çatlak onarımı makinesini ülkeye getiren Neslim Güngen, vizyonerliğini ve ticari öngörüsünü de ortaya koydu.




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