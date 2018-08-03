Kadın girişimcinin başarısı

Yüzde 100 organik olan ürünler, besin değerinin azami şekilde korunmasını sağlayan doğal ve sağlıklı koşullarda üretiliyor. Ziyal, önümüzdeki dönemde Tarım ve Orman Bakanlığı ile dut üretimine yönelik meslekler oluşturmak ve istihdam sağlamak üzere iş birliği yapmayı hedefliyor.

Kadın girişimci Tijen Ziyal, tesadüfen tanıştığı dut ile ilgili yaptığı araştırmalar sonucunda, bu meyvenin ve yaprağının insan sağlığı açısından en değerli gıdalardan olduğunu farketti. Ziyal, gerek içerdiği vitamin ve mineraller gerekse antioksidan özelliği ve insan metabolizmasına faydaları açısından hazine niteliğindeki dut meyvesi ve yaprağını, üniversite iş birlikleri ile yürüttüğü kapsamlı araştırmalar sonucunda çeşitli formlarda ürünleştirdi.

İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Istanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Merkezi, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Fitoterapi Merkezi ve Tübitak Gıda Enstitüsü ile birlikte yürütülen Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirilen dut ürünleri, Dut Kurusu, Pekmez, Çay ve Pastil kategorileri altında toplanıyor.

Kurduğu Immunflex markası ile tüketiciye sunulan dut ürünlerinde kimyasal bulunmadığını, yüzde 100 organik olan ürünlerin, besin değerinin azami şekilde korunmasını sağlayan doğal ve sağlıklı koşullarda üretildiğini aktaran Tijen Ziyal, beyaz dut ve dut yaprağının hastalıklara karşı koruyucu ve önleyici özelliklerini şu şekilde açıkladı:

“Beyaz dut, içerdiği yüksek oranda antioksidan, vitamin ve diğer yararlı besin değerleri ile tüm dünyada bir ‘süper gıda’ olarak kabul ediliyor. Sağlıklı kalmak, dolaşım ve solunum sistemi hastalıkları, ateroskleroz, anemi, obezite, diyabet ve kanser gibi hastalıklardan korunmak için en verimli ve doğal çözümlerden biri. Aynı zamanda çocuklar için zeka gelişimi bakımından kritik değer taşıyor. Dut meyvesinden bu faydaları sağlayabilmek için, toplandıktan sonra en geç iki saat içerisinde tüketilmesi gerekiyor. Oysa biz, değerli akademisyenlerle birlikte yürüttüğümüz çalışmalarda gördük ki, dut ve dut yaprağının tüm faydalı özelliklerini doğru Ar-Ge ile ürünleştirmek ve besin değerini koruyarak konsantre hale getirmek mümkün. Doğanın bize sunduğu bu hediyeyi insanlara en doğru, en sağlıklı ve en yararlı şekilde sunmayı bir kadın ve bir anne olarak görev edindim. Toprağın büyük bir bilgelikle sunduğu bu şifa kaynağını görmezden gelemeyiz.”

Katma değerli ürün ihracatı hedefliyor

Girişimci Tijen Ziyal, dut ürünlerini 1 yıl içerisinde yurt dışı pazarlarına açmaya hazırlandığını belirterek, “Tüm çalışmalarımız bilimsel verilere ve analizlere dayalı. Uluslararası tıbbi araştırma sonuçları, laboratuvar çalışmaları ve akademik iş birlikleri ile ilerliyoruz. Beyaz dut ve dut yaprağı denince akla gelebilecek tüm soruların en doğru cevapları için çalışıyoruz. Hedefimiz, sağlıklarını en bilinçli şekilde korumak isteyen insanlara bilgi ve ürün sunabilmek. Yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da yenilikçi bir alanda hizmet verdiğimizi biliyor ve motivasyonumuzu bu alanda ilkler arasında bulunmaktan alıyoruz” dedi.