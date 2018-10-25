Kadın Güreş Milli Takımı, tarih yazmaya devam ediyor

Kadın Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın ardından Dünya Şampiyonası'nda da tarih yazdı.

Rusya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 2 altın, 3 bronz madalya kazanarak bir ilki başaran kadın milliler Macaristan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda da aldığı 3 madalya ile bir başka rekorun altına imza attı. Daha önce kadınlarda dünya şampiyonalarında 3 madalya kazanamayan Milliler'de Yasemin Adar ve Elif Jale Yeşilırmak gümüş, Buse Tosun ise bronz madalyanın sahibi oldu. Bu sonuçlarla Türkiye Kadın Güreş Takımı ilk kez bir dünya şampiyonasında 3 madalya birden kazanmış oldu.

Teknik Direktör Efrahim Kahraman haklı bir gurur yaşadıklarını belirterek, "Özellikle 2015 yılı itibariyle kadın güreşi bir çıkış içerisine girdi. Başta federasyon başkanımız Musa Aydın ve yönetim kurulunun büyük destekleriyle kadın güreşi dünyada söz sahibi oldu. Avrupa güreş şampiyonasında hem 5 madalya kazanarak hemde takım halinde 3. olup kupa kaldırarak tarih yazmıştık. U23 şampiyonasında bu başarımızı sürdürdük. Ve Macaristan'a gelirken yeni bir tarih yazmayı hedeflemiştik. Bunu da başardık. Ancak açık söylemem gerekirse ben daha da başarılı olmayı bekliyordum. Hakem oyunları olmasa Buse Tosun'da final yapabilirdi. Evin Demirhan malesef sakatlığı nüksetti ve güreşemedi. Her şeye rağmen burada yeni bir tarih yazmak çok güzel" dedi.

"Asıl hedefimiz Olimpiyat şampiyonu çıkarmak"

Geçen sene Paris'teki dünya şampiyonasında Yasemin Adar'ın kadın güreşinde ilk altın madalya kazanan güreşçi olarak tarihe geçtiğini belirten Teknik Direktör Efrahim Kahraman, en büyük hedeflerinin Olimpiyat şampiyonları çıkartmak olduğunu da vurgulayarak, "Bir zamanlar Kadın güreşinde Avrupa ve dünya şampiyonları çıkaracağız desek bize gülerlerdi. Ama yaptığımız sistemli çalışmalar bizi öyle bir noktaya getirdi ki artık kaçan dünya şampiyonluklarına üzülüyoruz. Avrupa ve dünya şampiyonalarında ilklere imza atarak şampiyonluklar çıkaran takımımızdan şimdi olimpiyat şampiyonlukları bekliyoruz. Biz bugünden itibaren olimpiyatlarla ilgili çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sırada Olimpiyatlarda tarih yazmak var. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz" şekilde konuştu.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar müsabakaları bugün sona eriyor. Kadın Güreş Milli Takımı yarın saat 11.55' de Atatürk Havaalanı'nda olacak.