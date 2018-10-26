Kadın Güreş Milli Takımı, Türkiye'ye döndü

Macaristan'ın başkenti Budapeştede düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan Kadın Güreş Milli Takımı, yurda döndü.

Dünya Güreş Şampiyonası'nda 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan Kadın Güreş Milli Takımı yurda döndü. Kadın güreşi tarihinde ilk kez bir dünya şampiyonasından 3 madalya ile gelen ay-yıldızlı kafileyi, Atatürk Havalimanı'nda federasyon ve İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri ile sporcu aileleri çiçeklerle karşıladı.

Şampiyonada, geçen sene Paris'te düzenlenen dünya şampiyonasında altın madalya kazanarak bir ilke imza atan Yasemin Adar, bu kez gümüş madalyada kalırken, Elif Jale Yeşilırmak gümüş, Buse Tosun da bronz madalya aldı.

Yasemin Adar: "Hedefim olimpiyat şampiyonluğu"

Finalde kaybettiği için üzgün olduğunun altını çizen Yasemin Adar, “Macaristan'a altın madalya kazanıp unvanımı korumak için gitmiştim. Türk milletine bir kez daha bu gururu yaşatmayı çok istiyordum. Ancak şanssız bir şekilde mağlup oldum. Takım olarak çok iyi şeyler başardığımızı düşünüyorum. Buse haksız bir şekilde yenildi. Evin sakatlığı nüksettiği için güreşemedi. Bence Elif Jale'de altını kıl payı kaçırdı. Takım halinde daha iyi şeyler başarabilirdik" şeklinde konuştu.

Bu şampiyonanın geride kaldığını belirten Adar, en büyük hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu sözlerine ekledi.

Buse Tosun: "Tarihe adımızı yazdırdık"

Macaristan'dan bronz madalya ile dönen Buse Tosun ise ilerleyen süreçte daha iyi sonuçlar alacaklarını vurgulayarak, "Bir kez daha tarihe imza attık. Dünya Şampiyonası'ndan ilk defa üç madalya ile dönüyoruz. Daha fazlasını da kazanabilirdik, takım halinde çok iyi hazırlandık. Önümüzdeki organizasyonlarda daha iyisini başaracağız. Altın madalya hedefledim ama benim maçımda hakemlerin olumsuz kararları yüzünden bunu başaramadım. Hedefim olimpiyatlarda da madalya kazanmak" açıklamasını yaptı.

Efeahim Kahraman: "İlk üçe girebilirdik"

Ay-yıldızlı ekibin teknik direktörü Efrahim Kahraman ise güreşçilerinin aldıkları sonuçlarla 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda madalya adayı olduklarını gösterdiklerini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Aslında Macaristan'da ilk üçe girmeyi hedeflemiştik. Ama gerek Buse Tosunun maçındaki hakem hataları, gerek Evin Demirhan'ın sakatlanması bizim dereceye girmemizi engelledi.

Yasemin Adar'dan yine altın madalya bekliyorduk. Ama o da şanssız bir şekilde kaybetti. Her şeye rağmen kadın güreşinde sürekli olarak bir ilerlemenin içinde olduğumuzu gösterdik. Geçen sene dünya şampiyonasından 2 madalya ile dönmüştük. Bu kez altın madalya alamasak da madalya sayısını üçe çıkarttık. Yeni bir tarih yazdık. Tek hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yeni bir tarih yazmak. Bunu başarabilecek sporculara sahip olduğumuz için umutluyum."