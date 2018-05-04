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04 Mayıs 2018 09:09

Kadın güreşçiler tarih yazdı

Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Türkiye’ye madalya yağdı.

Kadın güreşçiler tarih yazdı

04 Mayıs 2018 09:09

Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’ndeki Kaspiysk kentinde düzenlenen şampiyonada Türk sporcular 5 madalya birden kazandı.


Ülkemizi 59 kiloda temsil eden Elif Jale Yeşilırmak, Bulgar Mimi Nikolova Hristova’yı 6-4 mağlup ederek kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Organizasyon tarihinde kadınlarda altın madalya kazanan ikinci Türk güreşçi olan Elif Jale, Türk bayrağıyla minderde şampiyonluk turu attı.


Avrupa Güreş Şampiyonası’nda kadınlar 76 kilo finalinde Yasemin Adar, Rus Ekaterina Bukina’yı yenerek üst üste 3. kez altın madalya kazandı. Son Dünya şampiyonu olan Yasemin Adar Rus rakibi karşısında muhteşem bir oyun sergiledi.


Kaspiysk kentindeki Ali Aliyey spor salonundaki şampiyonada 68 kilodaki sporcumuz Buse Tosun, üçüncülük-beşincilik müsabakasında olimpiyat üçüncüsü Polonyalı Monika Ewa Michalik ile karşılaştı. Son Avrupa şampiyonu Michalik’i 6-4 yenen Buse bronz madalya kazandı.


50 kiloda ülkemizi temsil eden dünya 3. sporcumuz Evin Demirhan bronz madalya mücadelesinde İspanyol rakibini 1 dakika 16 saniyede tuş ederek bronz madalyanın sahibi oldu.


55 kilodaki sporcumuz Bediha Gün ise bronz madalya kazanmak için çıktığı mücadelede Ukraynalı rakibi karşısında adeta şov yaptı. Maçı 1 dakika 37 saniyede 10-0 sayı tuşu ile kazanan Bediha bronz madalya kazanan bir diğer sporcumuz oldu. Bu sonuçlarla Türkiye kadın milli takımımız günü 2 altın 3 bronz madalya ile kapattı.


Kadın milli takımımızda bugün 72 kiloda Beste Altuğ Fransız Cynthia Vaneessa Vescan ile bronz madalya için karşılaşacak. Aysun Erge ise repesaj mücadelesinde Letonya’lı Karalina Tjapko ile mücadele edecek. Beste rakibini yenerse bronz madalya mücadelesine çıkacak.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kutlama


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası’nda madalya kazanan sporcuları tebrik etti. Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Güreş Şampiyonası’nda madalya kazanan sporcularımıza tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.




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