Kadın hakları gününde “Medya Ve Kadın”

Doç. Dr. Bayraktar, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nde, medya sektöründe karar verici konumlarda bulunan kadınların sayısının azlığı ve kadınların medyadaki temsili sorunu konularının önemini anlattı.

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ümmü Altan Bayraktar, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nde ‘kadın ve medya’ ilişkisinin toplumsal cinsiyet eşitliği açısından ele alınmasının ve kadının medya sektöründeki konumunun değerlendirilmesinin önemi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Medya sektöründeki kadın istihdamının yetersizliğinin, kadın bakış açısının medyadan dışlanmasına ve eril zihniyet yapılarının medya ürünlerine hâkim olmasına yol açtığını ifade eden Yrd. Doç. Dr. Bayraktar, kadının medyada görmezden gelinmesi, eksik temsili ya da belirli roller içinde sunulması konularının küresel bir sorun olarak varlığını sürdürdüğünü söyledi.

Yrd. Doç. Dr. Bayraktar, 1990’ların başından itibaren özel yayıncılık şirketlerinin sayılarının hızla artmasıyla birlikte görsel medya ve sinemada kadınların sayılarının arttığı ve daha üst konumlara gelebildikleri gözlemlenebilse de medya sektöründe çalışan kadınların genellikle orta düzeydeki pozisyonlarda yer aldığını, yönetim kademelerini ise çoğunlukla erkeklerin oluşturduğunu söyledi. Yapılan birçok araştırmanın, medya sektöründe üst düzey görevlerde kadın istihdamının yetersiz olduğunu ortaya koyduğunun altını çizen Bayraktar, kadın ve erkeğin bütün toplumsal alanlarda sahip olduğu eşitsiz konumun medya sektöründe de sürdüğünü ifade etti.

Ayrıca, Toplumun kültürel ve sosyal yapısının belirlenmesinde ve toplumsal yargıların olumlu yönde değişmesinin sağlanmasında önemli potansiyeller barındıran medyanın bu çerçevede kadınlığa atfedilen negatif değerleri yeniden üreten kadın temsillerinin dönüştürülebilmesi, kadın sorunlarının adilane bir temsil olanağına kavuşabilmesi için, karar verici konumlarda bulunan kadınların çoğalmasının önemine vurgu yaptı.

Yrd. Doç. Dr. Ümmü Altan Bayraktar, KKTC medya sektöründe kadın istihdamı konusu ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, “Gerek sosyal, gerek iş, gerek siyasal alanda kadın erkek arasındaki cinsiyet eşitsizliği, küresel ölçekte bir sorun olarak varlığını sürdürmektedir. Bunun yanında, son yıllarda KKTC medya sektöründe üst düzey görevlerde kadın istihdamının olumlu gelişmeler kaydettiğini söyleyebiliriz. Bu gelişmeler ümit vericidir” dedi.