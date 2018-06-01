Kadın hastalıklarında robotik cerrahi

Dr. Taner Usta, robotik cerrahinin günümüzde daha çok erkeklerde prostat kanserinde kullanıldığını fakat kadınların cerrahi tedavilerinde ise robotik cerrahinin kullanım rakamlarının çok düşük olduğunu söyledi.

Robotik cerrahinin ilk olarak 1994 yılında kardiyovasküler cerrahide kullanıldığını ifade eden Doç. Dr. Taner Usta, daha sonra sıklıkla üroloji ameliyatlarında kullanıldığını belirterek, cerrahi alanda büyük kolaylık ve hasta konforu sunan robotik cerrahi ile karın içinde birçok hastalığın tedavisinin yapıldığını dile getirdi.

Kadınların cerrahi tedavilerinde ise robotik cerrahinin kullanım rakamlarının azlığına dikkat çekerek robotik cerrahi tedavisi kadınların da hakkı olduğunu söyledi. Doç. Dr. Usta, tıp dünyasında cerrahinin ulaştığı en ileri teknolojilerden olan robotik cerrahi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Doktorun, ameliyatı özel bir robotik cerrahi sistemi kullanarak uzaktan yönettiğini dile getiren Doç. Dr. Usta, ’’Özel olarak tasarlanmış bu robotik sistem ile uygulanan cerrahi girişimlerde karın bölgesine yapılan küçük kesilerden karın içine robotun kullanacağı özel aletler yerleştirilir. Gelişmiş kamera sistemi sayesinde en ince detay görülür’’ dedi.

Kullanım alanları

Doç. Dr. Usta, robotik cerrahinin kullanıldığı alanları şöyle açıkladı: ’’Ürolojide; mesane kanseri, prostat kanseri, böbrek kanseri ve idrar yolu darlıkları tedavisinde kullanılır. Kalp cerrahisinde; kalp kapağı ve bypass cerrahisinde kullanılır. Genel cerrahide; kalın bağırsak cerrahisi ve şişmanlık cerrahisinde kullanılır. Kadın hastalıklarında ise; rahim sarkması, mesane sarkması, histerektomi, Myomlarda, endometriozis (çikolata kisti), rahim kanserlerinin tedavisinde kullanılır. Robotik cerrahi ile ameliyat bölgesi kendi gözümüzden çok daha net ve yakından, 3 boyutlu olarak görebiliyor. Faydaları şöyle: Daha kısa hastanede kalış süresi, daha az enfeksiyon riski, daha az kan kaybı ve kan transfüzyon riski, daha az ağrı ve buna bağlı olarak ameliyattan sonra daha az ağrı kesici ihtiyacı, hızlı iyileşme, günlük hayata ve aile yaşantısına daha hızlı dönüş, küçük ve görülmesi zor yara izi(kozmetik avantaj)’’ diye konuştu.

’’Robotik cerrahide, cerrah her 2 gözü ile ameliyatı yapar’’

Robotik cerrahi sisteminde bir kamera kolu ve cerrahi aletlerin takılı olduğu mekanik kolların bulunduğunu söyleyen Doç. Dr. Usta, cerrah aletler ve kameranın operasyon odasında bulunan bir konsoldan kontrol edildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: ’’Açık cerrahide cerrah elinin ve aletlerin giremeyeceği ya da çevreye zarar verebileceği durumlarda yapay bir el gibi çalışan robot, cerrahın elinin konsoldaki hareketlerini birebir içeriye aktarmakta ve ameliyatı oldukça kolaylaştırmaktadır. Robotik Cerrahide; cerrah, ameliyathanede hastanın yanında bulunan cerrah konsolundan, hasta konsolundaki el bileğini model alan kolları kullanarak ameliyatı gerçekleştirir. Ayrıca cerrah bu işlemlerin tamamını 3 boyutlu olarak, yani derinlik hissini de görerek yapar, yani tek göz yerine 2 gözünü kullanmış olur’’.

Robotik cerrahinin yaklaşık 10 yıldır Türkiye’de aktif olarak kullanıldığını belirten Doç. Dr. Usta, minimal invazivlaparoskopik cerrahi temeli ile uygulanan bir yöntem olduğunu ve dünyada yaklaşık olarak 4 bin robotik cerrahi sistemi bulunduğunu ifade etti. Ülkemizde ise kadınlarda robotik cerrahi sistemlerin kullanımın henüz çok sınırlı olduğuna ve ilerde bu rakamların artacağına dikkat çekti.

Doç. Dr. Usta, bugüne kadar 4 milyona yakın ameliyatın başarılı bir şekilde yapıldığına dikkat çekerek, kamu, özel ve üniversite hastanelerinde yoğun bir şekilde kullanıldığına da değindi.