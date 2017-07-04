Kadın sağlığına, Harvard ve BAU’den araştırma desteği

Altı yıl boyunca Türkiye’de kadın sağlığı konularında yürütülen politikaların etkinliğine ve başarısına dair iki üniversite de araştırmalar yapacak. Araştırma kapsamında 20 bin anket uygulamasının yansıra mülakatlar ve küçük grup tartışmaları gibi yöntemlere başvurulacak. Özellikle kadın üreme sağlığı programlarının etkinliğini ve başarısını ölçmeyi amaçlayan işbirliği için BAU’ya ayrılan bütçe miktarı 2 milyon dolar. Bu rakam Türkiye’de sosyal bilimler alanında bir üniversiteye verilen en büyük araştırma miktarı.

“Kadın sağlığı ihmale gelmez”

Konuyla ilgili BAU’da gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan kadın sağlığının önemine de değinen Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Esmer, “Kadın sağlığı konusunda dünya bankasının çok önemli projeleri ve araştırmaları var. Kadın sağlığı ve özellikle üreme dönemindeki kadın sağlığı bir ülkenin refahı, eğitim düzeyi ve geleceği üzerinde en önemli etkenlerden bir tanesidir. O yüzden ihmal etmeye gelmez. Bu anlamda yapılan işbirliği de bir o kadar önemli” dedi.

Ayrıca gerçekleşecek olan araştırmalar için de detaylı bilgilendirmelerde bulunan Yılmaz Esmer, “Yıllardan beri kadın sağlığı hakkında kadınları eğitmek ve bilinçlendirmek, sağlık hizmetlerine erişilebilirlik konularında Sağlık Bakanlığı ve birçok kuruluş projeler yapıyor. Bu kapsamda bizler de uygulanan politikaların ve projelerin ne denli başarılı olduğunu ve ne kadar ilerlediklerini değerlendireceğiz. Yani değerlendirmeden kasıt hedeflenenlerin ne ölçüde yerine geldiğini kontrol edeceğiz” diye konuştu.

“Özellikle sorun olan yerlerde araştırmalar yapılıyor”

Harvard Üniversitesi’nin bu araştırmayı sadece Türkiye’de değil özellikle kadın sağlığının sorun olduğu bölgelerde de uyguladığını vurgulayan Esmer aynı zamanda, “Harvard bu araştırmayı sadece Türkiye’de değil 4-5 ülkede daha yapıyor. Yani, bu konuların sorun olduğu ve bunun üzerine o bölgelerde durumun iyileşmesi için eğitim verilen ve üzerinde durulan ülkelerde. Özellikle ülkemizin doğu tarafında kadın sağlığı ve üreme konusunda sıkıntı var. Bu çalışma oraya da gidebilir. Fakat şöyle bir konu var; bütçe büyük gibi geliyor ama yine de kısıtlı. Onun için kendimizi belli alanlarda kısıtlamak zorundayız. Kadınlara verilen eğitimlerin, bilgilendirmenin ve bilinçlendirmenin en yaygın olarak yapıldığı mahalleleri ve ilçeleri seçtik. Bir de bunun yanında bu eğitimlerin verilmediği yerleri seçtik ki karşılaştırmaları yapalım” ifadelerini kullandı.

Harvard ve BAU’nun ortak projesinin ilk saha çalışması 2017 Ekim/ Kasım aylarında başlayacak.