Diğer
Kategoriler
04 Temmuz 2017 14:59

Kadın sağlığına, Harvard ve BAU’den araştırma desteği

Türkiye’deki kadın sağlığı konularında uygulanan politikaların etkinliği ve başarısına dair araştırmalar gerçekleştirmek üzere Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ve Harvard Üniversitesi önemli bir iş birliğine imza attı.

Kadın sağlığına, Harvard ve BAU’den araştırma desteği

04 Temmuz 2017 14:59


Altı yıl boyunca Türkiye’de kadın sağlığı konularında yürütülen politikaların etkinliğine ve başarısına dair iki üniversite de araştırmalar yapacak. Araştırma kapsamında 20 bin anket uygulamasının yansıra mülakatlar ve küçük grup tartışmaları gibi yöntemlere başvurulacak. Özellikle kadın üreme sağlığı programlarının etkinliğini ve başarısını ölçmeyi amaçlayan işbirliği için BAU’ya ayrılan bütçe miktarı 2 milyon dolar. Bu rakam Türkiye’de sosyal bilimler alanında bir üniversiteye verilen en büyük araştırma miktarı.


“Kadın sağlığı ihmale gelmez”


Konuyla ilgili BAU’da gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan kadın sağlığının önemine de değinen Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Esmer, “Kadın sağlığı konusunda dünya bankasının çok önemli projeleri ve araştırmaları var. Kadın sağlığı ve özellikle üreme dönemindeki kadın sağlığı bir ülkenin refahı, eğitim düzeyi ve geleceği üzerinde en önemli etkenlerden bir tanesidir. O yüzden ihmal etmeye gelmez. Bu anlamda yapılan işbirliği de bir o kadar önemli” dedi.


Ayrıca gerçekleşecek olan araştırmalar için de detaylı bilgilendirmelerde bulunan Yılmaz Esmer, “Yıllardan beri kadın sağlığı hakkında kadınları eğitmek ve bilinçlendirmek, sağlık hizmetlerine erişilebilirlik konularında Sağlık Bakanlığı ve birçok kuruluş projeler yapıyor. Bu kapsamda bizler de uygulanan politikaların ve projelerin ne denli başarılı olduğunu ve ne kadar ilerlediklerini değerlendireceğiz. Yani değerlendirmeden kasıt hedeflenenlerin ne ölçüde yerine geldiğini kontrol edeceğiz” diye konuştu.


“Özellikle sorun olan yerlerde araştırmalar yapılıyor”


Harvard Üniversitesi’nin bu araştırmayı sadece Türkiye’de değil özellikle kadın sağlığının sorun olduğu bölgelerde de uyguladığını vurgulayan Esmer aynı zamanda, “Harvard bu araştırmayı sadece Türkiye’de değil 4-5 ülkede daha yapıyor. Yani, bu konuların sorun olduğu ve bunun üzerine o bölgelerde durumun iyileşmesi için eğitim verilen ve üzerinde durulan ülkelerde. Özellikle ülkemizin doğu tarafında kadın sağlığı ve üreme konusunda sıkıntı var. Bu çalışma oraya da gidebilir. Fakat şöyle bir konu var; bütçe büyük gibi geliyor ama yine de kısıtlı. Onun için kendimizi belli alanlarda kısıtlamak zorundayız. Kadınlara verilen eğitimlerin, bilgilendirmenin ve bilinçlendirmenin en yaygın olarak yapıldığı mahalleleri ve ilçeleri seçtik. Bir de bunun yanında bu eğitimlerin verilmediği yerleri seçtik ki karşılaştırmaları yapalım” ifadelerini kullandı.


Harvard ve BAU’nun ortak projesinin ilk saha çalışması 2017 Ekim/ Kasım aylarında başlayacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
29
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
  • 10 ŞEVVÂL 1438
  • 04 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :03:11
  • Güneş :05:30
  • Öğle :13:20
  • İkindi :17:20
  • Akşam :20:48
  • Yatsı :22:47
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!