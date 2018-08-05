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05 Ağustos 2018 02:32

Kadına laf attığı iddiasıyla darp edilen şahıs kafeyi yakmaya çalıştı

Maltepe’de bir kafede oturan kadına laf attığı iddia edilen bir kişi çevredekiler tarafından darp edildi.

Kadına laf attığı iddiasıyla darp edilen şahıs kafeyi yakmaya çalıştı

05 Ağustos 2018 02:32

Darp edilen kişi daha sonra yanında getirdiği yanıcı maddeyi kafeye attı.


Olay, 00.30 sıralarında Maltepe Küçükyalı Bağdat Caddesinde bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafede oturan bir kadına laf attığı iddia edilen kişi kafe çalışanı tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. Bir süre ortalıkta görünmeyen şahıs tekrar kafeye geldi. Yanında getirdiği yanıcı madde şişesini yakmaya çalışan şahıs şişeyi kafeye doğru attı. Olay sonrası kaçmaya çalışan şüpheli çevredekiler tarafından yakalandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Gözaltına alınan şüpheli Küçükyalı Polis Merkezi’ne götürüldü. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı




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