Kadına uygulanan şiddete dikkat çekmek için erkeklere kahve dağıttılar

25 Kasım “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” dolayısıyla Gaziosmanpaşa Meydanı’nda toplanan çok sayıda kadın, kadınlara uygulanan şiddete dikkat çekmek amacıyla erkeklere kahve ikram etti. Ellerinde "Kadına Şiddete Hayır, Erkeksen Öfkeni Yen, Kadına Şiddete Son" dövizleriyle toplanan kadınlara Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve eşi Nezihe Usta da destek verdi. Etkinlik Kadına Şiddete Hayır Bildirisinin okunmasıyla başladı. Kadınlar bildiriyle hep birlikte hem cinslerine uygulanan fiziksel ve psikolojik şiddete karşı olduklarını haykırdı.

Etkinlik kapsamında, "bir kahvenin kırk yıl hatırı var" diyen kadınlar erkeklere üzerinde "Kadına Şiddette Hayır" yazılı bardaklarla kahve ikramında bulundu. Erkekler kadınların kahve ikramını memnuniyetle karşılarken bardağın üzerindeki yazı karşısındaki şaşırdıklarını ifade etti. Kahvelerini yudumlayan erkekler kahve dağıtan kadınlara teşekkür ederken, kadınlara uygulanan baskı ve şiddet olaylarının son bulmasını gerektiği ifade edildi. Kadınlar etkinlikte hep bir ağızdan Türkiye’de kadına karşı şiddet olaylarının önlenmesi için birlik, beraberlik ve toplumsal dayanışma çağrısı yaptı.

"Gaziosmanpaşa’da bütün kadınlarla birlikte şiddete karşı diyoruz""

Kadınlara şiddet uygulanmasının hiç bir türlü kabul edilemeyeceğini ve kadınların her zaman yanlarında olduklarını dile getiren Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Bizim dinimizde sana taş atana sen gül at derler. Kadınlar şiddete karşı hayır kampanyası kapsamında kahve dağıtıyor. Elbette kadınlar toplumun en önemli mihenk taşları onlar sağlam, güçlü durursa toplum da güçlü olur. Biz bu anlamda Gaziosmanpaşa’da bütün kadınlarla birlikte şiddete karşı, şuça karşı hayır diyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ben eve girdiğimde "Aşkım neredesin" diye çağırıyorum"

Eşiyle çok güzel geçindiğini ve kadınlara şiddet uygulayanları kınadığını söyleyen bir vatandaş, "Ben eve girdiğimde "Aşkım neredesin" diye çağırıyorum. Ben canım, ciğerim diyorum. Kadınlara şiddet uygulayanları 50 sene içeri atacaksın, çıkmasın hapishaneden" diye konuştu.

" Kadınlar çiçek, kadına şiddet olur mu?"

Üzerinde Kadına şiddete hayır yazan bardaklardan kahve içen bir vatandaş, " Dikkat çekmek ve daha çok katılım sağlamak için dağıtıyorlar. Kadınlar çiçek, kadına şiddet olur mu? Eşim 33 senedir hayatımda 31 senelik evliyim 33 saniye dargınlığımız yok" dedi.

" Kadına şiddetin son bulması için erkeklere dağıtıyoruz"

Kadına şiddetin son bulmasına dikkat çekmek için erkeklere kahve dağıttıklarını ifade eden Tuğba Usta, "Bir kahvenin kırk yıl hatırı olduğu için bizde bugün kadına şiddetin son bulması için erkeklere dağıtıyoruz. Erkekler de çok memnun oldu bende bunların onlara örnek olup daha güzel işler çıkacağını düşünüyorum.