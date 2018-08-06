Kadından erkek kuaförü

Hem hayat ortağı, hem iş ortağı olan çift 15 senedir aynı dükkanda saç kesiyorlar.

Ümit Utku Gilik ve Vesile Gilik çifti 15 senedir beraber erkek kuaförlüğü yapıyor. Vesile Gilik, hem dükkanda kocası ile saç kesiyor, hem de ev işleri ile ilgileniyor. İlk başlarda bir kadının erkek kuaförü olamayacağı yönünde tepkiler ile karşılaşmış olsa da Vesile Gilik işinde çok başarılı. Başarılı olduğu Kocası Utku Gilik tarafından da tasdikleniyor. Hatta Vesile Gilik 2007’de, 32 usta arasından 2’nci seçilmiş. Hem iş ortağı hem hayat ortağı olan çiftin, saç kesimi dalında birçok ödülleri var. Çoğu evli çift günde 2 saati bile birlikte geçiremezken, Gilik çifti yedi gün, 24 saati birlikte geçiriyor. Hayatlarını beraber kazanan çiftin, biri erkek biri kız olmak üzere 2 tane çocukları var. Aynı dükkanda çalışan çiftin tek problemi ise birbirlerini özleyememek.

“Eşimle çalışmaktan mutluyum”

Eşi ile çalışmaktan mutlu olduğunu dile getiren Ümit Utku Gilik, “Çoğu evli arkadaşım, eşleriyle evlerinde 2 saat vakit geçiremezken, biz yedi gün 24 saat birlikteyiz. Dükkana sabah giriyoruz, akşam çıkıyoruz. Sırt sırta vererek mücadelemizi veriyoruz. Sağ olsun eşim Vesile hanımın da elit müşterileri var. Hiçbir zaman bir sıkıntı yaşamadım burada” dedi.

“Biz hem hayat arkadaşıyız hem iş ortağıyız”

İnsanın eşi ile çalışmasının avantajlarına değinen Utku Gilik, “Çoğu insan çok yadırgadı bir kadının erkek kuaföründe çalışmasını ama gayet sağlıklı bir şekilde devam ediyoruz şu an. Eşimle beraber çalışıyoruz. Sırt sırta verdik. Kızımız üniversiteyi bitirdi, oğlumuz lisede okuyor şu anda. Geçimimizi sağlıklı bir şekilde sağlıyoruz, kazanç olarak hiçbir sıkıntımız yok. Biz hem hayat arkadaşıyız, hem iş ortağıyız, mücadelemizi veriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Eşimin İstanbul ikinciliği var”

Eşinin çok başarılı olduğunu ve erkek kuaförlüğünün de güzel meslek olduğunu belirten Utku Gilik, “Herkese tavsiye ediyorum, özellikle kadınlara. Güzel atışmalarımız oluyor eşim ile. Eş ile çalışmak biraz zordur ama bizim için zor değil, güzel bir duygu. Ben ara veririm o çalışır, o ara verir ben çalışırım. Böylece iş yerimiz güzel bir şekilde gidiyor. Kadınlar için erkek kuaförlüğü yapmak kolay bir şey değil ama eşim sağ olsun baya bir başarılı. 2007’de Eşimin İstanbul ikinciliği var” dedi.

“Hem evde hem işyerinde çalışıyorum”

Sadece işte değil, evde de çalıştığından bahseden Vesile Gilik, “Biz 2003’te geldik, iş yerini burada açtık. Eşim ile beraber 15 yıldan beri beraber çalışıyoruz. Önceden kadın kuaförüydüm, 15 yıldır da erkek kuaförlüğü yapıyorum. Erkekler tabi biraz daha zor bayanlara karşı ama erkeklerle çalışmak daha iyi, daha rahat oluyor. Eşim ile beraber çalışıyoruz, mutluyuz, memnunuz. Ben eve gidiyorum, evde de çalışıyorum. Buraya geliyorum burada da çalışıyorum. Sadece işyerinde çalışmakla bitmiyor. Yani ben bir kadın olarak hem evde, hem de işyerinde çalışıyorum. 15 yıldan beri böyle gidiyor” ifadelerini kullandı.

“Birbirimizi tamamlıyoruz”

İnsanın kocası ile çalışmasının işleri kolaylaştırdığını söyleyen Vesile Gilik, sözlerine şöyle devam etti: “Eşim ile çalışmanın avantajları, birbirimize sürekli yardımcı oluyoruz. Birbirimizi tamamlıyoruz. Bazı yerlerde ben, bazı yerlerde eşim yardımcı oluyor. Çok çok daha iyi oluyor. İşimiz kolaylaşıyor. Benim yetişemediğim yerlerde eşim bana yardımcı oluyor. Onun yetişemediği yerlerde ben yardımcı oluyorum. Birbirimizi tamamlıyoruz”.

“Sırt sırta verdik”

Eşi ile çalışmanın zorluklarından da bahseden Vesile Gilik, “7/24 beraber olunca insan özleyemiyor. Bir araya gelince konuşacak bir şey bulamıyoruz. Bir kafeye gitsek bir şey bulamıyoruz. Birbirimize bakıp kalıyoruz. Birbirimize anlatacak farklı bir şeyler bulamıyoruz. Yani en azından sabahtan akşama kadar ayrı kalmış olsak, birbirimize derdimizi anlatırız. Dezavantajlarıda bunlar ama aslında beraber çalışmak çok iyi. Sırt sırta verdik. İşimizi kurduk, evimizi aldık, çocuklarımızı yetiştirdik, birbirimize destek olduk, mutluyuz. Biz sadece hayat ortağı değil, aynı zamanda iş ortağıyız" dedi.