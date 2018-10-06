Kadının boynundaki altın kolyeyi gasp eden şahıs tutuklandı

Fatih'te Türkemenistan uyruklu bir kadının boynundaki altın kolyeyi kopararak kayıplara karışan şüpheli, polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fatih'te Türkmenistan uyruklu bir bayanın boynundaki 3 bin liralık altın kolyeyi boynundan koparıp gasp eden şahıs kayıplara karıştı. Olay üzerine soruşturma başlatan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde yapılan güvenlik kamerası incelemesinde, S.G isimli şahsın olayı gerçekleştirdikten sonra bir camiye girip kıyafetlerini değiştirdiğini belirledi. Şahsı bir internet kafede tespit eden polis ekipleri, S.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Daha sonra adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderdi.