Diğer
Kategoriler
16 Haziran 2017 15:26

Kadınlar Avrupa Şampiyonası

Kadınlar Avrupa Şampiyonası B Grubu ilk maçında İtalya, Belarus’u 80-60’lık skorla mağlup etti.

Kadınlar Avrupa Şampiyonası

16 Haziran 2017 15:26


Çek Cumhuriyeti’nde düzenlenen Kadınlar Avrupa Şampiyonası bugün başladı. B Grubu ilk maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın da rakipleri olan İtalya ile Belarus karşı karşıya geldi. Mücadeleden İtalya, 20 sayı farkla 80-60’lık skorla parkeden galip ayrıldı. İtalya’da Giorgia Sottana 20 sayı, 4 ribaund, Cecilia Zandalasini 16 sayı, 5 ribaund ile mücadele ederek, galibiyeti getiren isimler oldu. Mağlup olan Belarus’ta ise Alex Bentley 13 sayı, 3 asist ve Katsiaryna Snytsina 9 sayı, 3 ribaund ile takımına katkıda bulundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
27
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Pazartesi
    20°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
  • 22 RAMEZÂN 1438
  • 17 Haziran 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:03
  • Güneş :05:24
  • Öğle :13:16
  • İkindi :17:17
  • Akşam :20:46
  • Yatsı :22:48
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!