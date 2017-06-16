Çek Cumhuriyeti’nde düzenlenen Kadınlar Avrupa Şampiyonası bugün başladı. B Grubu ilk maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın da rakipleri olan İtalya ile Belarus karşı karşıya geldi. Mücadeleden İtalya, 20 sayı farkla 80-60’lık skorla parkeden galip ayrıldı. İtalya’da Giorgia Sottana 20 sayı, 4 ribaund, Cecilia Zandalasini 16 sayı, 5 ribaund ile mücadele ederek, galibiyeti getiren isimler oldu. Mağlup olan Belarus’ta ise Alex Bentley 13 sayı, 3 asist ve Katsiaryna Snytsina 9 sayı, 3 ribaund ile takımına katkıda bulundu.